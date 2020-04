Complicaciones en la aplicación para seguro del desempleo Video Credit: KHSL - Published 11 hours ago Complicaciones en la aplicación para seguro del desempleo Con el aumento continuo del desempleo en el estado, cada vez se hace más difícil aplicar por el seguro de desempleo. 0

shares ShareTweetSavePostSend Complicaciones en la aplicación para seguro del desempleo Hay confusón y obstaculos al aplicar al seguro por desempleo en nuestro estado tras la pandemia. Seún una organizacón sin fines de lucro que ayuda a la gente con sus solicitudes de desempleo cualquier persona puede aplicar y debe seguir intentando. De acuerdo al departamento laboral de california, las solicitudes de ayuda por desempleo aumentaron ás del 2 mil cuatrocientos por ciento en la semana del cuatro de abril. Pero luis moreno de la agencia de ayuda laboral alliance for workforce development, señala que a pesar de las cifras, si usted no esta trabajando debe aplicar. "mucha gente eso piensa que todaía esá trabajando por eso, porque les dicen que van a regresar a trabajar. Si no les esán pagando y no esán trabajando tiene que abrir su desempleo". La aplicacón para el desempleo se puede hacer por internet en edd punto ca.gov o llamando al 1-800-326-8937. Pero luis señala que si lo hace por teéfono, debe insistir. "tiene que seguir tratando, por online puede ser a la hora que sea. Tal vez de ocho a cinco esá muy ocupado traten en la tarde, traten muy temprano." El estado recalca, que aunque es una opcón, no mande aplicaciones por correo porque se pueden perder. Otra opcón es aplicar a un empleo en los sectores que aun estan solicitando trabajadores. Tal como los supermercados, entregas de alimentos o paqueteía, o hasta el correo postal. "hay muchas tiendas que esán ocupando mucha ayuda y mi sugerencia seria que vayan al internet de esas tiendas cosco ralleys, safeway, todas esas tiendas donde ocupan a mucha gente porque hay tanta gente ocupando comida. Cuando aplique al seguro por desempleo, recuerde que puede tardarse hasta cuatro semanas en recibir los beneficios si usted tiene alguna pregunta la manera ás ácil de comunicarse con alliance for workforce development es a traés del chat en su ágina de internet o por teéfono ya que las oficinas esán cerradas al úblico.





