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DUI cases on the rise in Treasure Coast during coronavirus pandemic

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:08s - Published
DUI cases on the rise in Treasure Coast during coronavirus pandemic

DUI cases on the rise in Treasure Coast during coronavirus pandemic

Coronavirus is not just impacting our health.

It Is impacting area crime trends.

Contact 5 investigator Merris Badcock spoke with officials on the Treasure Coast who say, without a doubt, DUI arrests are on the rise

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DUI cases on the rise in Treasure Coast during coronavirus pandemic

IMPACTING AREA CRIME TRENDS.CONTACT 5 INVESTIGATOR MERRISBADCOCK SPOKE WITH OFFICIALSON THE TREASURE COAST WHO SAYWITHOUT A DOUBT DUI ARRESTSARE ON THE RIS<< WITH MOST BUSINESSES LOCKEDUP SOME FOLKS ARE TURNING TOANOTHER FORM OF ENTERTAINMENT.SNYDER 13;17;46 WE SEE IT ALLTHE TIME, WHEN PEOPLE AREUNDER PRESSURE FOR ANYTHING IFTHEY HAVE A PROBLEM WITHALCOHOL IT WILL GET WORSE.MARTIN COUNTY SHERIFF WILLIAMSNYDER SAYS HIS DEPUTIES HAVESEEN AN INCREASE IN DUIARRESTS SINCE THE CORONAVIRUSPANDEMIC BROKE LAST MONTH.SNYDER 13;18;50 I THINK DUIARREST ARE GOING UP BECAUSEPEOPLE HAVE LESS OPTIONS TO GOOUT, AND DO WHAT THEY ARE USEDTO DOING.

SNYDER 13;19;22PRIOR TO THE COVID SITUATION,IF SOMEONE WENT TO A LOUNGE,BAR, HAD A FEW DRINKS, THEYWOULD HAVE A DESIGNATED DRIVERSNYDER 13;19;32 NOW THEY AREDRINKING ON THEIR OWN ANDTHEY'RE NOT WITH THEIR FRIENDSAT THE STATE ATTORNEY'SOFFICE... BAKKEDAHL 11;02;11THAT ONE IS A MORE INTERESTINGQUESTION: WHY IS THATHAPPENING?

CHIEF ASSISTANTSTATE ATTORNEY TOM BAKKEDAHLSAYS DUI ARRESTS HAVE GONE UPACROSS THE ENTIRE CIRCUIT.

INPART BECAUSE OF THE STAY ATHOME ORDER.

BAKKEDAHL 11;02;24YOU NOTICE A SIGNIFICANTDECLINE IN TRAFFIC BAKKEDAHL11;02;33 SO IF YOU'RE OUT ANDYOU'RE DRIVING AROUND ANDYOU'RE IMPAIRED, YOU STICK OUTLIKE A SORE THUMB.

BAKKEDAHL11;02;40 AND YOU'RE MORELIKELY TO GET CAUGHT.

DATAFROM THE STATE ATTORNEYSOFFICE SHOWS: FROM MARCH 6 TOAPRIL 6, YEAR OVER YEAR, DUIARRESTS HAVE GONE UP 21PERCENT ACROSS THE 19THJUDICIAL CIRCUIT.

THATINCLUDES MARTIN, ST.

LUCIE,INDIAN RIVER AND OKEECHOBEECOUNTIES.

AND WHILE ARRESTSARE SOMETHING YOU CAN MEASUREYOU CAN'T PUT A PRICE ON LIFE.BAKKEDAHL 11;03;00 THE IMPACTIT HAS ON SAFETY PUBLIC SAFETYAND HUMAN LIFE, YOU REALLYCAN'T QUANTIFY IT.

MERRISBADCOCK, WPTV NEWSCHANNEL 5.




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