Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Friday 5:15 a.m. forecast

Friday 5:15 a.m. forecast

Video Credit: 7News - The Denver Channel - Duration: 02:40s - Published
Friday 5:15 a.m. forecast
By 5 p.m., today we will reach around 70, with some possible spotty showers.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Friday 5:15 a.m. forecast

LOT OF RUNNING, TOO.MAYBE YOU SHOULD SIGN UP.Lisa: I MIGHT, I MEAN -- IT'SNOT A BAD IDEA.GOOD TO HAVE SOMETHING TO LOOKFORWARD TO AND TO TRAIN FOR.GREAT IDEA.THANKS, JAYSON.A BEAUTIFUL SHOT FROM LOOKOUTMOUNTAIN, TH CAMERA HAS BEENSHAKEY, 10 TO 20, 25 MILES PERHOUR.A MIX OF SUN AND CLOUDS EARLY ONBUT PRETTY MILD.UPPER 30S TO LOW 40S ON THEEMOJI CAST THIS MORNING.WE'LL GET TO ABOUT 65 BY NOON.AND THEN HIGHS ARE GOING TO BERIGHT AROUND 70 TODAY, 20%CHANCE FOR A FEW SPOTTY SHOWERS.NOT MUCH TODAY OR TOMORROW, IT'SGOING TO BE MORE SO SUNDAY THATYOU SEE THE BIG CHANGE.A FEW LATE DAY SHOWERS TODAY,SNOW AND COLD ON EASTER.WE ARE GOING TO TAKE A LOOK ATSOME OF THE EASTER SNOWFALLSTATISTICS AND WHAT WE TYPICALLYGET.I FEEL IT'S LIKE HALLOWEEN, OHWE SAY IT ALWAYS SNOW ON EASTER,AND RIGHT NOW IF YOU ARE WALKINGOUT THE DOOR AND HAVE TO LEAVEEARLY, GOLDEN RIGHT NOW 45,HIGHLANDS RANCH 44, AND 37 INDENVER.AND SKIES RIGHT NOW, PRETTYQUIET.WE HAD A FEW LIGHT RAIN AND SNOWSHOWERS OVERNIGHT IN THEMOUNTAINS, STILL FALLING IN SOMESPOTS OVER THE HIGH WHIERMOUNTAIN PASSES, THE ROADS AREMAINLY WET.WINDS OUT OF THE SOUTH ANDSOUTHWEST, LOW 60S BY 11:00 ANDHIGHS RIGHT AROUND 70.YOU'LL NOTICE A FEW AREAS OFGREEN POPPING UP, IT'S THESCATTERED SHOWERS THAT WILL MOVEIN ACROSS THE PLAINS,POTENTIALLY EVEN A LITTLETHUNDER BUT NO RISK OF ANYSEVERE WEATHER.EARLY TOMORROW MORNING, LOW TOMID 40S.IT'S GOING TO BE PRETTY MILDSATURDAY MORNING AND THEN MID60S TOMORROW AFTERNOON.NOW, HERE IS WHERE THE CHANGECOMES IN.TAKE A LOOK NEAR STERLING ANDGREELEY.BY SATURDAY NIGHT INTO EARLYSUNDAY MORNING, THAT'S WHAT WEWILL SEE THE RAIN AND SNOWDEVELOPING.THAT'S AT ABOUT 9:30 SATURDAYNIGHT.TEMPERATURES WILL STILL BE MILDHERE IN TOWN, BUT THE WINDS WILLBE PICKING UP.IT'S GOING TO TURN DRASTICALLYCOLDER BY EARLY SUNDAY MORNINGAND WAKING UP TO SOME LIGHT SNOWFALLING EARLY IN THE MORNING.AS FAR AS TOTALS GO, BY EARLYSUNDAY MORNING, RIGHT AROUND AHALF INCH TO MAYBE AN INCH INMOST CASES.THROUGHOUT THE DAY ON SUNDAY WEADD ON TO THOSE TOTALS.BY 4:00 IN THE AFTERNOON, RIGHTAROUND 2 TO 3 INCHES IN TOWN.IT'S GOING TO PUT OUR TOTALS BYMONDAY MORNING AT AROUND 2 TO 6INCHES ALONG THE FRONT RANGE.UPWARDS OF A FOOT IN THROUGH THEFOOTHILLS.SPOTS LIKE EVERGREEN, NEDERLAND,ESTES PARK, IN THE HEAVIER BELTTHERE WHERE WE GET AGAIN A GOOD8 TO 12 INCHES BY MONDAYMORNING.TEMPERATURES OBVIOUSLY ALSO WESHOWED YOU THERE TAKING A BIGHIT FROM 70 TODAY TO 40°° COLDERON SUNDAY AND THE LIGHT SNOWWILL CONTINUE INTO MONDAY.WE GET SNOW IN APRIL, WE DO,IT'S NOT OUT OF




You Might Like


Tweets about this

paininthepass

PainInThePass Friday Forecast; The Last Round Of The Winter Storm https://t.co/Dhme5zRthW https://t.co/bQY8qaOM5B 54 seconds ago

Brad6900

Brad6900 RT @NWSAtlanta: We've issued a Red Flag Warning for the entire forecast area tomorrow (Friday) from 11 AM to 8 PM. What is a Red Flag Warni… 2 minutes ago

CarmenRoseWx

Carmen Rose Hello, sunshine ☀️. Not a cloud in the sky for your Friday forecast! https://t.co/rssa3vXA8q 2 minutes ago

r_ranjan06

RAKESH RANJAN RT @KeishaBurnsNBC5: Beautiful weather for Good Friday with increasing sunshine and highs in the 70s. Easter weekend looks stormy and wet,… 2 minutes ago

WGNMorningNews

WGNMorningNews RT @MorganKolkmeyer: Look at this special guest on @WGNMorningNews!! @MikeJanssenWX 's daughter Lexi is this week's Friday Forecaster. She… 2 minutes ago

TSinicke

Taylor Sinicke RT @WFRVLocal5: We're starting the day with a mix of sun and clouds. We should see more sun later today. Rain likely Sunday with accumulati… 2 minutes ago

CBSDFW

CBSDFW RT @ErinMoranWX: Filling in for @anneeliseparks again on this Friday morning - coming to you from the couch in the living room - and don’t… 3 minutes ago

thepaulcalaway

Paul Calaway RT @GrantJNBC5: FRIDAY FORECAST: Cool conditions this morning, then mostly sunny and pleasant. Rain and storms for the weekend. #GoodFrida… 6 minutes ago

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.