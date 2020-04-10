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Claire's Forecast 4-10

Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 02:51s - Published
Claire's Forecast 4-10
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Claire's Forecast 4-10

LOWS STUCK IN THE MID 40S.

WEARE SLIGHTLY WARMER THISWEEKEND, BUT WE WILLSEE RAIN SATURDAY NIGHT INTO THEDAY SUNDAY.

HOUR-BY-HOURFORECAST HAS A FEWSPOTTY FLURRIES HANGING AROUNDTHIS MORNING.

WE WILL DRY OUTCOMPLETELY THISAFTERNOON.

PARTLY CLOUDY TODAY,AND IT WILL BE WINDY AGAIN.

WESTNORTHWESTWINDS AT 15-25 MPH MAKING ITFEEL EVEN COLDER.

PARTLY CLOUDYAND DRY TONIGHT BUT IT WILL BECOLD WITH LOWS DOWN AROUND 30DEGREES.

SATURDAY WE STARTWITH SUNSHINE, BUT SEEINCREASING CLOUDS THROUGH THEDAY TURNING MOSTLYCLOUDY.

IT WILL BE SLIGHT WARMERWITH HIGHS IN THE MID 50S.

RAINMOVES IN SATURDAY NIGHT AND WILLSPREAD ACROSS THE STATE EASTERDAY SUNDAY.

TODAY PARTLYCLOUDY.

HIGHS IN THE MID 40S.TONIGHT PARTLY CLOUDY.

LOWS NEAR30 DEGREES.

THE7-DAYFORCAST WILL BE BELOWAVERAGE.

INCREASING CLOUDSSATURDAY WITH HIGHSIN THE MID 50S.

RAIN ACROSS THEAREA EASTER SUNDAY WITH HIGHS INTHE UPPER50S.

RAIN AND SOME MIX CONTINUEMONDAY AND IT WILL BE WINDY ANDCHILLY WITH HIGHS INTHE UPPER 40S.

TEMPERATURES BACKIN THE LOW TO MID 40S TUESDAYTHROUGHTHURSDAY UNDER PARTLY CLOUDYSKIES AND A CHANCE FOR SOMELIGHT RAIN ORFLURRIES.




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