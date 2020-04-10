FOX Finders Wanted Fugitives - 4/10/20

EVERY FRIDAY WE HERE AT FOX 47ARE WORKING TO BRING AWARENESSTO HELP FIND FUGITIVESFROM HERE IN MICHIGAN.SERGIO AVILA IS WANTED FORPROBATION VIOLATION BY THEINGHAM COUNTYSHERIFF'S OFFICE.HE IS ALSO WANTED FOR OTHEROFFENSES BY LANSING POLICE.HE IS KNOWN TO BE IN THE LANSINGAREA.MAURICE MCDONALD IS WANTED BYLANSING POLICE FOR TWO SEPARATEASSAULTCHARGES.HE IS KNOWN TO BE IN THESOUTHWEST LANSING AREA.IF YOU HAVE ANY INFORMATION ONTHESE FUGITIVES YOU'RE ASKED TOCALL THENUMBER LISTED THERE ON YOURSCREEN.