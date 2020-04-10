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West Palm Beach restaurant owners hoping for the best

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:58s - Published
West Palm Beach restaurant owners hoping for the best

West Palm Beach restaurant owners hoping for the best

One of West Palm Beach’s newest restaurants, Clean Eatz, has been open for 13 days and owners say they don’t plan on closing anytime soon.

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West Palm Beach restaurant owners hoping for the best

WPTV NEWSCHANNEL 5'S CHRISGILMORE STOPPED BY ONERESTAURANT IN WEST PALM BEACHCELEBRATING A RECENT GRANDOPENING --THEY HOPE WON'T BESHORT LIVED.<< ONE OF WEST PALM BEACHNEWEST RESTAURANTS CLEAN EATZHAS BEEN OPEN FOR 13 DAYS ANDTHEY SAY THEY DON'T PLAN ONCLOSING ANYTIME SOON CLEANEATZ A MEAL PREPPING LIFESTYLECHAIN BASED IN NORTH CAROLINARECENTLY OPENED A LOCATION INWEST PALM BEACH.

ABOUT A YEARAND HALF AGO I MOVED DOWN,RYAN MOVED DOWN ABOUT 3 MONTHSAGO WE SCOPED OUT A GOOD SPOTAND DECIDED ON WPB CO-OWNERSRYAN SPENCER AND ALEX WALLACESAY IT WAS A PERFECT LOCATIONBUT WITH THE RAPID SPREAD OFCOVID19 NOT THE BEST TIMING.THIS IS A TIME WE HAVE TO BERESILIENT YOU SEE ALL THISNEGATIVITY AROUND YOU BUT EACHDAY WEPOSITIVE STRAW TO PULL FROMAND JUST KEEP GOING THEY SELFRESH OR FROZEN GRAB AND GOHEALTHY MEALS.

I WANNA DO MYSMALL PART TO HELP THEMSUCCEED HERE OTHER BUSINESSESAREN'T AS LUCKY THIS WEEKJIMMY JOHNUP SHOP AND SAID GOODBYE TOEMPLOYEES.

BUT BECAUSE CLEANEATZ IS SO NEW - THEY DONQUALIFY FOR THE FEDERAPAYCHECK PROTECTION PROGRAM.HOPEFULLY THEY CAN STAY AFLOATAND ISUPPORT THAT SPENCER ANDWALLACE REMAIN HOPEFUL THISTOO WILL PASS.

EVERYBODY ITHINK SHOULD RECOGNIZE IS THEUNITY THAT YOUPEOPLE // ITHOPE WE DONSTORM BLOWS OVER.

OWNERS HEREAT CLEAN EATZ SAY THEY HAVENLAID OFF ANY OF THERE 14EMPLOYEES AND THEY SAY THEYHOPE THEY DON'T HAVE TO ASLONG AS THEY HAVE COMMUNITSUPPORT.

REPORTING IN WPB CGWPTV NC 5




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