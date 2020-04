Avanza construcción de Hotel Diamond Video Credit: KHSL - Published 14 minutes ago La renovación del Hotel Diamond avanza para asimilar como lucia en 1900. 0

shares ShareTweetSavePostSend Avanza construcción de Hotel Diamond ### un edificio hisórico fue vuelto a la vida en el centro de chico. Esta es la nueva fachada del hotel diamond que ha estado en proceso de ser expandido desde agosto del 2018. Tuvieron que hacer una revisón estructural, con un nuevo esqueleto y un nuevo techo. El objetivo es asimilar el hotel a la forma en que se vía en 1900 cuando fue construido. Y costo varios millones de ólares recrear la historia. Mientras el coronavirus ha provocado el cierre del hotel, el trabajo de construccón terminara en 30 ías y luego tomara otro mes antes que de que los cuartos del hotel esén listos para usarse.





