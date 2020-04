Restaurante mexicano vuelve a ofrecer servicio Video Credit: KHSL - Published 12 hours ago Restaurante mexicano vuelve a ofrecer servicio El restaurante mexicano Pueblito volvió a ofrecer servicio, luego de cerrar dos semanas debido al coronavirus. 0

Restaurante mexicano vuelve a ofrecer servicio Un restaurante mexicano local muy querido esá volviendo a abrir para el servicio. Puebelito, tanto en durham como en chico, esán nuevamente abiertos y haciendo pedidos para llevar. El propietario, jeús plascencia, dice que ayer fue su primer ía abierto de nuevo despés de dos semanas de estar cerrado. Plascencia dice que siguen precauciones de seguridad, como desinfectar y limpiar con frecuencia. Los empleados usan áscaras y guantes en el interior, y tambén cuando sacan la comida. Puebelito estaá abierto de lunes a ábado de 11 am a 7 en ambos lugares...





