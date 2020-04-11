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CDC extends 'No Sail' order

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:47s - Published
CDC extends 'No Sail' order

CDC extends 'No Sail' order

On Thursday, the agency opted to keep the order in place until the virus is no longer considered a public health emergency.

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CDC extends 'No Sail' order

Another kid."IN CAPE CORAL, ROCHELLE ALLEYNE,FOX 4, IYC.THE C-D-C IS EXTENDING ITS "NOSAIL ORDER" FOR ALL CRUISES.THE ORDER STARTED ON MARCH 14THAND WAS SUPPOSED TO LAST 30DAYS.

BUT LAST NIGHT... THEAGENCY OPTED TO KEEP IT GOING.THE RENEWED ORDER LASTS UNTILTHE VIRUS IS NO LONGERCONSIDERED A PUBLIC HEALTHEMERGENCY.

IT STOPS ALL CRUISESFROM OPERATING IN U-S WATERS.

ITALSO REQUIRES THEY CREATE ANOPERATIONAL PLAN FOR DEALINGWITH THE PANDEMIC.AND THE BAN ON SHORT TERMVACATION RENTAL PROPERTIES ISALSO BEING EXTENDED... AT LEASTIN LEE COUNTY.

THAT ORDERPREVENTS THOSE VACATION RENTALSFROM MAKING ANY NEW RESERVATIONSOR BOOKINGS.

THE LEE COUNTYMANAGER SIGNED IT, CITING THEFACT WE HAVE NOT SEEN OUR PEAKIN THE NUMBER OF EXPECTED




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chiefragingbull

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Lois Lowrance RT @SharonShepshan: BREAKING NEWS: Government Extends ‘No-Sail Order’ For All Cruise Ships Indefinitely https://t.co/ZLIchSvhmJ 6 minutes ago

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Capt. Mark Esher RT @CruiseNavyFL: CDC Extends ‘No Sail Order’ for All Cruise Ships by At Least 100 Days https://t.co/hqRHPB7qNI 1 hour ago

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