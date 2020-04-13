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A Central Coast mother put on a special drive-by birthday for her autistic son

Video Credit: KSBW - Duration: 01:11s - Published
A Central Coast mother put on a special drive-by birthday for her autistic son
She hoped it brought joy to the neighborhood during the pandemic
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A Central Coast mother put on a special drive-by birthday for her autistic son

COVERAGE....A DRIVE BY BIRTHDAYFOR A MARINA BOYBROUGHT A LITTLEHAPPINESS TO ONENEIGHBORHOODNATURAL SOUNDFRIENDS AND FAMILYSURPRISED "MARCOINFANTE" WITH A "DRIVEBY" BIRTHDAY.IT'S HIS 12TH BIRTHDAYTODAY.HIS MOTHER SAYS HE ISON THE AUTISSPECTRUM AND THISWOULD HAVE BEEN HIFIRST PARTY WITH HISSCHOOLMATES .... NOWCANCELLED DUE TO THEPANDEMIC.

##...DID YOU HAVE FUN,MARCOS?

YEAHMARCUS''S MOTHERHOPED THE DRIVE BYBIRTHDAY FOR HER SONBROUGHT SOME JOY TOTHE NEIGHBORHOOD.AS A REMINDER IT ISNATIONAL AUTISMAWARENESS MONTH.FOR MORE INFORMATIONABOUT AUSTIM VISIT THEWEBSITE "AUTISMSOCIETY DOT ORHOPED THE DRIVE BYBIRTHDAY FOR HER SONBROUGHT SOME JOY TOTHE NEIGHBORHOOD.FOR MORE INFORMATIONABOUT AUSTIM VISIT TWEBSITE "AUTISMSOCIETY DOT ORG"WHICH IS ON YOURSCREEN.

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COURTCALIFORNIA

CALIFORNIA COURTS @KSBWChristopher On the loving, caring, drive by Birthday party held for a very cool boy - during COVID - 19 crisis. https://t.co/fLGi0uFYrA 8 minutes ago

EINAutismNews

EIN Autism News A Central Coast mother put on a special drive-by birthday for her autistic son https://t.co/Dc0UgVs48e 20 minutes ago

noahlitooo

Noah Valenzuela RT @ksbw: A Central Coast mother put on a special drive-by birthday for her autistic son https://t.co/sJ3gE829ns 34 minutes ago

ksbw

KSBW Action News 8 A Central Coast mother put on a special drive-by birthday for her autistic son https://t.co/sJ3gE829ns 38 minutes ago

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