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Gov. Phil Murphy To Speak With White House Regarding What New Jersey Needs During Coronavirus Outbreak

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:36s - Published
Gov. Phil Murphy To Speak With White House Regarding What New Jersey Needs During Coronavirus Outbreak
Gov. Phil Murphy is expected to speak with the White House on Monday.
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Gov. Phil Murphy To Speak With White House Regarding What New Jersey Needs During Coronavirus Outbreak

CASES IN DELAWARE, 35 PEOPLEHAVE REPORTEDLY LOST THEIRLIVES IN DELAWARE.NEW JERSEY GOVERNOR PHILMURPHY PLANS TO SPEAK WITH THEWHITE HOUSE TODAY ABOUT WHATTHE STATE NEEDS TO COMBATCOVID-19.ON SATURDAY NIGHT "EYEWITNESSNEWS" REPORTER DOLLARS THESTATE DOES NOT HAVE ENOUGHVENTILATORS.THE GOVERNOR SAYS HE'LL TRYGET MORE.WE CONTINUE TO BE SHY ONALL FRONTS, AND WE ARECONSTANTLY AND PERSISTENTLYNOT JUST ASKING THE WHITEHOUSE FROM THE FEDERALSTOCKPILE, FOR MORE SUPPORT,BUT ALSO, TURNING OVER EVERYSTONE IN NEW JERSEY, AROUNDTHE COUNTRY, FRANKLY AROUNDTHE WORLD.PENNSYLVANIA MEANWHILE




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bunnie1129

#1 On Facebook RT @CBSPhilly: New Jersey Gov. Phil Murphy plans to speak with the White House Monday about what his state needs while battling COVID-19.… 5 hours ago

CBSPhilly

CBS Philly New Jersey Gov. Phil Murphy plans to speak with the White House Monday about what his state needs while battling CO… https://t.co/4b5ipHNrwn 8 hours ago

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