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California Teen Launches Website to Match Volunteers With Neighbors in Need

Video Credit: KTLA - Duration: 02:21s - Published
California Teen Launches Website to Match Volunteers With Neighbors in Need

California Teen Launches Website to Match Volunteers With Neighbors in Need

With schools closed due to the COVID-19 pandemic, a Culver City teen is using his extra time to match volunteers with seniors and neighbors with disabilities who could use a helping hand during the crisis.

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