Iowa reports 123 additional coronavirus cases

123 NEWS CASESTODAY.THAT BRINGS THESTATE'S TOTAL TO"ONE-THOUSAND-710."2 NEW DEATHS WEREREPORTED TODAY...1 IN LINN COUNTY AND1 IN MUSCATINECOUNTY.IN TOTAL, 43 PEOPLEIN IOWA HAVE DIEDFROM THE VIRUS.TODAY IOWAGOVERNOR KIMREYNOLDS TALKEDABOUT THE NEWCASES....AND THE STATE'SRESPONSE.SHE SAYS DESPITEEARLY MEASURES TOPROTECT THEVUNERABLEPOPULATIONS...SUCH ASRESTRICTINGVISITORS AT CAREFACILITIES....THE VIRUS HAS STILLHIT SOME OF THOSEFACILITIES HARD.STAFF ANDRESIDENTS AT LONGTERM CAREFACILITIESACCOUNT FOR 10PERCENT OF OURPOSITIVE CASES INIOWA ND 53PERCENT OF ALLCOVID DEATHS ARERESIDENTS OF LONGTERM CAREFACILITIESTHE GOVERNORSAID THIS ALSO WHYTHEY CONTINUE TOURGE ALL IOWANS TOSTAY HOME...AND PRACTICE SOCIALDISTANCING.REYNOLDS SAYS SHEWANTS TO GET THESTATE BACK OPENFOR BUSINESS BUTSTRESSED HOWIMPORTANT IT IS TONOT OPEN TOO SOON.DURING THISPANDEMIC,