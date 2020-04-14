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Palm Beach County to approve $2.5 million emergency homeless shelter

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:11s - Published
Palm Beach County to approve $2.5 million emergency homeless shelter

Palm Beach County to approve $2.5 million emergency homeless shelter

They say the emergency shelter is needed for the approximately 1,400 homeless people and families in Palm Beach County.

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Palm Beach County to approve $2.5 million emergency homeless shelter

HOMELESS PEOPLE.

TODAY PALMBEACH COUNTY COMMISSIONERSWILL HOLD A SPECIAL MEETING.THEY'RE CONSIDERING AMULTI-MILLION DOLLAR CONTRACTFOR AN EMERGENCY SHELTER.W-P-T-V NEWSCHANNEL FIVEARTHUR MONDALE IS LIVE IN LAKEWORTH TO EXPLAIN THE URGENCY.IWHERE BARRICADES ARE VISIBLE &THE COUNTY PARKSAID THEYFROM DUMPING UNWANTED ITEMS &BUT PEOPLE WHO WANT TO HELPTHOSE INSIDE THE BARRICADESSAY NOT ENOUGH IS BEING DOTO HELP THEM&THE HOMELESS.THE LAST TIME WE REPORTED ONTHE TENT CITY HERE THERE WEREMORE THAN 100 PEOPLE LIVINGHERE& IN ADDITION TO CONCERNSABOUT THE SPREAD OF THE VIRUSAMONG THE HOMELESS HERE ANDELSEWHERE COMMISSIONERS WILLDISCUSS A*TWO-POINT- FIV*MILLION DOLLAR CONTRACT WITHGULDSTREAM GOODWILL INDUSTRIESTO HOUSE HOMELESS LIVING IN*PARKS, OFFICE BUILDINGS, ANDOTHER PLACES IN THE COUNTY NOTMEANT FOR HUMAN HABITATION*THERE WILL BE 100 TO 125SHELTER BEDS AVAILABLE&IT WASPREVIOUSLY REPORTED THESHELTER WOULD BE LOCATED AT AFORMER CORRECTIONAL FACILITYTHAT WAS SELECTED BACK IN LATEFEBRUARY.

ITWILL OPEN.

REPORTING LIVEARTHUR MONDALE WPTVNEWSCHANNEL FIVE.FLORIDA POWER AND LIGHT ISWORKING HARD TO KEEP THE LIG




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crankymmafan

😡 Cranky MMA Fan 😡 RT @Fled81: I approve Florida. Thank you! Background checks for gun sales reach all-time high in Florida during coronavirus pandemic https:… 12 hours ago

Fled81

Matt I approve Florida. Thank you! Background checks for gun sales reach all-time high in Florida during coronavirus pan… https://t.co/iRc0AVzt2l 13 hours ago

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