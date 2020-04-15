Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Ponca City man reunited with family

Ponca City man reunited with family

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:22s - Published
Ponca City man reunited with family
Ponca City man reunited with family
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Ponca City man reunited with family

PEOPLE SEE THE OPPORTUNITIESTO USE THEIR TALENTS ANDSKILLS IN WAYS THEY MAY HAVENEVER CONSIDERED.A FAMILY..

TOGETHER AGAIN..THIS..

AFTER A PONCA CITYMAN IS RELEASED FROM THEHOSPITAL AFTER SPENDING 28DAYS IN A COMA..

BATTLINGCOVID-19.2 WORKS FOR YOU'S ASHLEYWHEELER BRINGS US THESPECIAL REUNION.

ASHLEY,GOOD MORNING.TRAVIS..

GOOD MORNING.69-YEAR-OLD GEOFFFRY COWAN(coo-whan) MOVED INTO AREHAB FACILITY HERE INTULSA.

BUT NOTBEFORE HUGGING HIS WIFE ANDDAUGHTER FOR THE FIRST TIMEIN ALMOST A MONTHGEOFFRY..

WHO HAS DIABETESAND HEART DISEASE..

TESTEDPOSTED FOR THE VIRUS INMID-MARCH AFTER BEING SICKFOR WEEKS.

HE AND HIS WIFE,STEFFI, WORK IN THE MEDICALFIELD..

AND NEITHER HAVETRAVELED RECENTLY.

BEFOREMAKING THE MOVE TO REHAB..HIS DAUGHTER AND WIFE WEREWAITING JUST OUTSIDE THEHOSPITAL DOORS..

FINALLYEMBRACING AFTER WEEKS APART."Hi dad!" his daughter said."You look so good!" christyyousefi "we hope we broughsmiles because we aresmiling and we are excitedfor his progress.GEOFFRY'S WIFE, STEFFI, ALSOCONTRACTED THE VIRUS AND HASSINCE RECOVERED.

SHE ALSOCOMPLETED 14 DAYSOF QUARANTINE.AND BEFORE THE COUPLE ISOFFICIALLY REUNITED UNDERONE ROOF..GEOFFRY WILL REMAIN IN TULSAFOR AT LEAST A MONTH.




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.