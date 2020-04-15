Car payments are not part of government stimulus deals

SO YOUR CAR CAN STILL BEREPOSSESSED IF YOU DON'T PAY.BUT THERES SOME HOPE - AUTOWEBSITE EDMUNDS SAYS CAR-MAKERS ARE CREATING THEIR OWNPROGRAMS TO DEFER LOANPAYMENTS.AND BANKS SHOULD BE WILLING TOWORK WITH YOU."NOBODY WANTS TO FORECLOSE ONYOUR CAR SO REALLY ITS ABOUTHAVING A SENSIBLE CONVERSATION, EXPLAINING THE POSITION YOUFIND YOURSELF IN AND THENLOOKING AT THE OPTIONSAVAILABLE."HYUNDAI AND GENESIS AREOFFERING UP TO SIX MONTHS OFPAYMENT RELIEF.MITSUBISHI...4-MONTHS.KIA AND VOLKSWAGEN...3- MONTHS DEFERRAL.HONDA AND ACURA...2 MONTHS.YOU MAY NOT FEEL COMFORTABLELEAVING YOUR HOME TO VOLUNTEER