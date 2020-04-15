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Car payments are not part of government stimulus deals

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:38s - Published
Car payments are not part of government stimulus deals

Car payments are not part of government stimulus deals

Car makers are working out ways to help with debt relief in terms of car leases and deals.

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Car payments are not part of government stimulus deals

SO YOUR CAR CAN STILL BEREPOSSESSED IF YOU DON'T PAY.BUT THERES SOME HOPE - AUTOWEBSITE EDMUNDS SAYS CAR-MAKERS ARE CREATING THEIR OWNPROGRAMS TO DEFER LOANPAYMENTS.AND BANKS SHOULD BE WILLING TOWORK WITH YOU."NOBODY WANTS TO FORECLOSE ONYOUR CAR SO REALLY ITS ABOUTHAVING A SENSIBLE CONVERSATION, EXPLAINING THE POSITION YOUFIND YOURSELF IN AND THENLOOKING AT THE OPTIONSAVAILABLE."HYUNDAI AND GENESIS AREOFFERING UP TO SIX MONTHS OFPAYMENT RELIEF.MITSUBISHI...4-MONTHS.KIA AND VOLKSWAGEN...3- MONTHS DEFERRAL.HONDA AND ACURA...2 MONTHS.YOU MAY NOT FEEL COMFORTABLELEAVING YOUR HOME TO VOLUNTEER




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