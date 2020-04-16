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Jefferson Davis Tornadoes

Video Credit: WAPT - Duration: 01:32s - Published
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Jefferson Davis Tornadoes

IS EXTENSIVE.

THE STRUCTUREBEHIND ME WHICH LOOKS LIKE ITWAS A WAREHOUSE OR STORAGE HOUSEISDESTROYED.

TREES ARE DOWN ANDFAMILIES AREDOING EVERYTHING THEY CAN TO TRYAND PICK UPTHE PIECNATS OF EMERGENCY VEHICLE SOTERNIE HARRIS/SEMINARY RESIDENT00:30"IT'S GONE AIN'T NOTHIN LEFT"ERNIE HARRIS LIVES OFF HIGHWAY49 IN SEMINARYAND HAS LOST EVERYTHING.

THESTORMTHAT CAME THROUGH COVINGTONCOUNTYFLIPPED VEHICLES OVER, TORETHROUGH TREEAND DESTROYED NUMEROUS HOMES.SOT ERNIE HARRIS00:17"THAT HOUSE WAS ROLLING ITPICKED IT UP PUT IT BACK DOWNTHE TOP CAME OFF OF IT ALLTHE STUFF STARTED FLYING IN THEAIR ANDTORNADO MOVED THORUGH.

EXTENSIVEDAMAGE THERE.MUCH OF IT IN THE SOSO AND SHADYGROVECOMMUNITIES.THIS IS WHERE I GREW UP.

FRIENDSSHARED THESE PICTURES OF SOME OFTHE DOZENS OF HOMES ANDBUILDINGS DAMAGED.VOLUNTEERS WERE GOING HOUSE TOHOUSERESCUING SOME FAMILIES TRAPPED.

MASSIVE WINDS TOOK THEIR TOLL INWALTHALLCOUNTY WHERE ONE PERSON DIED ANDTHE STORM RECOVERY WILL EA




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