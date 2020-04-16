Social Distancing Measures May Last Into 2022, Researchers Say

THAN 609,000 KNOWN CASES WITHTHE DEATH TOLL SURPASSING26,000.A TEAM OF RESEARCHERS SAYTHE UNITED STATES MAY HAVE TOENDURE SOCIAL DISTANCING FORTWO MORE YEARS, UNLESS ACORONAVIRUS VACCINE BECOMESAVAILABLE.EXPERTS AT HARVARD SCHOOL OFPUBLIC HEALTH SAY COVID-19STILL POSTS A SERIOUS THREAT.GROUP USED DATA ABOUT COVID-19IN OTHER SIMILAR VIRUS TOESCREATE POSSIBLE SCENARIOS ANDTHEY PREDICT WINTERTIMEOUTBREAKS OF THE VIRUS WILLPROBABLY OCCUR AFTER THISCURRENT PANDEMIC WAVE.WE COULD GET A VACCINE THATWOULD BE A TOTAL GAME CHANGER,THAT IS A LONG WAY OFF.THAT IS PROBABLY ALMOSTCERTAINLY A YEAR OFF.STUDIED ALSO FOUND SOCIALDISTANCING MEASURES MAY NEEDTO LAST FOR MONTHS TO