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Health Officials Say It's Too Soon To Reopen Businesses During Pandemic

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:58s - Published
Health Officials Say It's Too Soon To Reopen Businesses During Pandemic
Stephanie Stahl reports.
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Health Officials Say It's Too Soon To Reopen Businesses During Pandemic

HE INDICATED HE DOES NOTSUPPORT T I'M MAT PAT PETRILLOCBS-3 "EYEWITNESS NEWS."WOULD IT BE STEVE REOPENNUMBER OF COVID-19 CASESCONTINUES TO IMPROVE.BUT NOT ENOUGH TO EASERESTRICTIONS, ACCORDING TOMANY HEALTH OFFICIALS.HEALTH REPORTER STEPHANIESTAHL IS HERE WITH THAT PARTOF OUR COVERAGE.STEPHANIE?JESSICA, HEALTH OFFICIALSSAY COVID-19 IS STILLCIRCULATING IN THE COMMUNITY,AND IS STILL DANGEROUS.AND WHILE THE SITUATION HASIMPROVED, THEY SAY, PEOPLENEED TO CONTINUE TO STAY HOME.SO WE ARE CONTINUING TOHAVE SUCCESS, FLATTENING THECURVE.NUMBER EVERY NEWCORONAVIRUS CASES INPENNSYLVANIA HAS BEENDECLINING, SOCIAL DISTANCING,AND THE STAY AT HOME ORDER,WILL BEING CREDITED.THE IMPROVED NUMBERS HAVE SOMESTATE LAWMAKERS WANT TO GOEASE RESTRICTIONS, AND ALLOWSOME BUSINESSES TO OPEN.I THINK IT LOOKS IMPORTANTTHING IS TO FOLLOW THE SCIENCE, LISTEN TO THE DOCTORS, AND DON'T DO ANYTHINGTHAT IS STUPID.AND DON'T OPEN TOO SOON.BECAUSE WE COULD WIND UP INWORSE SITUATIONS THAN WE ARENOW.WE'RE NOT AT THE WORSE OFTHIS YET.HOSPITAL CASES ARE INCREASING IN PHILADELPHIA.SOME HOSPITALIZATION ARE NEARCAPACITY.AND COULD BEGIN DIVERT EARTH GTO LESS CROWDED FACILITIES,BUT OFFICIALS SAY THERE ARESTILL PLENTY OF BEDS.OVERALL, THE NUMBER EVERYCASES AND DEATHS CONTINUES TOIMPROVE IN THE CITY.BUT THE HELL COMMISSIONER SAYSNOT ENOUGH FOR RESTRICTIONS TOBE EASED.I THINK WE SHOULD OPEN ALL-- CAN'T WE START BEHAVINGAS WE DID BEFORE, THE VIRUSWILL SURGE AGAIN.SO I KNOW FOR THOSE EVERY HOWHAVE BEEN COOPED UP INSIDE FORWEEKS NOW, IT IS DIFFICULT TOSTAY INSIDE.YOUR HOUSEHOLD MEMBERS MAY BEGETTING ON YOUR NERVES, REALLYWANT TO GET OUT AND DO THINGS,PLEASE THE BEST THING FOR TOYOU DO IS FOR YOU, BEST FORYOU, YOUR FAMILY, BEST FORPHILADELPHIA OVERALL IS TOAND DOCTOR FARLEY ALSO SAYSTHERE ARE STILL ISSUES WITHTESTING SUPPLIES AND DELAYSWITH RESULTS WHICH COULDIMPACT DECISIONS ABOUTRE-OPENING.BECAUSE OFFICIALS NEED THOSETEST RESULTS TO GAUGE THESPREAD OF THE VIRUS, ANDDETERMINE WHETHER IT WOULD BE




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