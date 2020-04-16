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Updates for the SAT and ACT tests

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:46s - Published
Updates for the SAT and ACT tests

Updates for the SAT and ACT tests

A number of changes could be coming to the SAT and ACT exams if schools do not reopen at the end of April.

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Updates for the SAT and ACT tests

MORE TIME TO STUDY.THE COLLEGE BOARD PLANS TOOFFER THE TEST ONCE A MONTHSTARTING IN AUGUST.THE TEST WAS INITIALLYSCHEDULED FOR MAY --THEN GOTBACK PUSHED BACK TO JUNE --BEFORE THIS CHANGE.THE COLLEGE BOARD IS ALSOPREPARING AN ONLINE VERSION OFTHE S-A-T AND A-C-T, AS ABACKUP PLAN - IN CASE SCHOOLSREMAIN CLOSED INTO THE FALL.STUDENTS WOULD NEED A WEB CAM--AND WOULD NEED TO LEAVE THEIRCOMPUTER'S MICROPHONE ON SOADMINISTRATORS COULD MONITORTHE TEST REMOTELY BEFOREYOU TAKE THE TEST DOUBLE CHECKYOUR DREAM SCHOOL'SREQUIREMENTS A NUMBER OFCOLLEGES HAVE ALREADY CHANGEDTHEIR ADMISSION POLICIES ANDWON'T REQUIRE THE S- A-T ORA-C-T EXAMS FOR STUDENTSSTARTING IN THE FALL.INSTAGRAM IS TEAMING UP WI




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