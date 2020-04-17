Even With School Closed, Locust Grove Pre-K Teacher Fulfills Promise To Student

STUDENTS.
AS YOU CAN SEE..STUDENTS AND THEIR FAMILIESHEADED TO THE STREETS TO SEETHOSE FAMILIAR FACES.NOW 2 WORKS FOR YOU SPORTS,DRIVEN BY YOUR OKLAHOMAFORD DEALERSWELCOME INTO SPORTSEVERYBODY GREETINGSEVERYBODY..
MIKE BOYNTON, ONTHAT KILLER RECRUITINGCLASS..
IN JUST A BIT..
BUTFIRST..
DISTANCE..LEARNING..
FOR PARENTS DOINGIT AS POORLY AS ME..
YOUJUST SHUDDERED..
BUT FOR THEKIDDOS, WHO ARE LEARNINGMUCH..
WELL, THERE SHOULD BEA REWARD, RIGHT??..
ONELOCUST GROVE TEACHERBELIEVES SO..IT'S A STORY THAT MAKES USPROUD 2 BE OK..
CRUZE SOT -YEAH, THIS ONE'S ABOUTANIMALS..LIKE ALL OF US..
4-YEAR-OLDCRUZE IS STUCK AT HOME WITHA LITTLE MORE TIME TO READTHESE DAYS..
SOT - I LIKETHE TIGER AND MONKEYCRUZE IS IN PRE-K, AT THELOCUST GROVE EARLY LEARNINGCENTER..-MS. ATCHLEY'S CLASS-..
WHENSCHOOLS CLOSED LAST MONTHBECAUSE OF COVID-19..
HE WASGETTING CLOSE TO LEARNINGHIS 50TH'SIGHT WORD'..
AND GETTINGTHE BIG PRIZE THAT COMESWITHTHAT ACCOMPLISHMENT..
SOT -I BUY LUNCH AND EAT WITHTHEM..
CRUZE KEPT WORKING ATHOME..
AND FINALLY, LEARNEDALL 50 WORDS..SOT - WON'T GET TO HAVELUNCH WITH HER, HUH?//OHYES I WILL - I WILL FIND AWAYINSTEAD OF THE CAFETERIA..MS ATCHLEY BROUGHT EVERY4-YEAR-OLD'S FAVORITELUNCH (CHEESEBURGER!), TOCRUZE'S HOUSE..SOT - HE WANTED MCDONALD'S..I BROUGHT IT..
SOT - HE WASSO EXCITED SOT - IT WAS ANHONOR LIKE ALL OF..
MS.ATCHLEY..
DISCOVERING INRECENT WEEKS..
HOW MUCH WEUSED TO TAKEFOR GRANTED..
SOT - WISHI'D HUGGED EM LONGER..BUT AT LEAST FOR THIS LITTLEBOY..
SHE GOT TO DOSOMETHING ABOUT IT..SOT - HIGH FIVE HOW CUTE ISTHAT KID?..
WE'RE BACKSPORTSAFTER THIS..