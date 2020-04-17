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Even With School Closed, Locust Grove Pre-K Teacher Fulfills Promise To Student

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 02:53s - Published
Even With School Closed, Locust Grove Pre-K Teacher Fulfills Promise To Student
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Even With School Closed, Locust Grove Pre-K Teacher Fulfills Promise To Student

STUDENTS.

AS YOU CAN SEE..STUDENTS AND THEIR FAMILIESHEADED TO THE STREETS TO SEETHOSE FAMILIAR FACES.NOW 2 WORKS FOR YOU SPORTS,DRIVEN BY YOUR OKLAHOMAFORD DEALERSWELCOME INTO SPORTSEVERYBODY GREETINGSEVERYBODY..

MIKE BOYNTON, ONTHAT KILLER RECRUITINGCLASS..

IN JUST A BIT..

BUTFIRST..

DISTANCE..LEARNING..

FOR PARENTS DOINGIT AS POORLY AS ME..

YOUJUST SHUDDERED..

BUT FOR THEKIDDOS, WHO ARE LEARNINGMUCH..

WELL, THERE SHOULD BEA REWARD, RIGHT??..

ONELOCUST GROVE TEACHERBELIEVES SO..IT'S A STORY THAT MAKES USPROUD 2 BE OK..

CRUZE SOT -YEAH, THIS ONE'S ABOUTANIMALS..LIKE ALL OF US..

4-YEAR-OLDCRUZE IS STUCK AT HOME WITHA LITTLE MORE TIME TO READTHESE DAYS..

SOT - I LIKETHE TIGER AND MONKEYCRUZE IS IN PRE-K, AT THELOCUST GROVE EARLY LEARNINGCENTER..-MS. ATCHLEY'S CLASS-..

WHENSCHOOLS CLOSED LAST MONTHBECAUSE OF COVID-19..

HE WASGETTING CLOSE TO LEARNINGHIS 50TH'SIGHT WORD'..

AND GETTINGTHE BIG PRIZE THAT COMESWITHTHAT ACCOMPLISHMENT..

SOT -I BUY LUNCH AND EAT WITHTHEM..

CRUZE KEPT WORKING ATHOME..

AND FINALLY, LEARNEDALL 50 WORDS..SOT - WON'T GET TO HAVELUNCH WITH HER, HUH?//OHYES I WILL - I WILL FIND AWAYINSTEAD OF THE CAFETERIA..MS ATCHLEY BROUGHT EVERY4-YEAR-OLD'S FAVORITELUNCH (CHEESEBURGER!), TOCRUZE'S HOUSE..SOT - HE WANTED MCDONALD'S..I BROUGHT IT..

SOT - HE WASSO EXCITED SOT - IT WAS ANHONOR LIKE ALL OF..

MS.ATCHLEY..

DISCOVERING INRECENT WEEKS..

HOW MUCH WEUSED TO TAKEFOR GRANTED..

SOT - WISHI'D HUGGED EM LONGER..BUT AT LEAST FOR THIS LITTLEBOY..

SHE GOT TO DOSOMETHING ABOUT IT..SOT - HIGH FIVE HOW CUTE ISTHAT KID?..

WE'RE BACKSPORTSAFTER THIS..




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CoachLake9

Robert Lake RT @Michell49795623: “Even though school buildings are closed, the teachers and staff are still there, with open arms”. Phone Calls Become… 22 minutes ago

Y_I_S_C

Jared Kushner is a POS. RT @MSethG: @RonaldKlain Actually @RonaldKlain it’s even more ridiculous. How can employers bring people back in Phase One if the schools a… 35 minutes ago

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Mama Penguin RT @FarmingtonElem: Farmington Falcons, Our hearts are broken with the news that the school building will remain closed for the remainder… 48 minutes ago

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Michelle Robertson “Even though school buildings are closed, the teachers and staff are still there, with open arms”. Phone Calls Beco… https://t.co/O74HAlaCqv 2 hours ago

treylwilkerson

Trey Wilkerson @TheRickWilson @JimVertuno I was thinking surely he meant an increase of 2-3% in mortality, so if 50k were going to… https://t.co/O8oBzd0K5P 2 hours ago

SogieSnuggle

Coulda Woulda Shoulda Sorry Children still have to pay school fees? Even with the fact school is closed??? 2 hours ago

ConstantineMai1

Constantine Maison @h3h3productions https://t.co/4lZKRlmf7K im stuck in the house with my abusive dad and i cant even afford clothes… https://t.co/6GdCEA1Fld 6 hours ago

MMSOP2

M I obviously support schools being closed for public health concerns, but I have a lot of sympathy for students who… https://t.co/MP5zoc1E0J 10 hours ago

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