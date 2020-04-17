Safer at home order extended

ORDER HAS BEENEXTENDED UNTIL LATEMAY.N-B-C 26'S ABIGAILHANTKE HAS DETAILSON WHAT'SCHANGING.THE STAY AT HOMEORDER IS NOW SETTO LAST UNTIL MAY26TH....BUT THAT DOES NOTMEAN IT WILL BE THELAST TIME HE COULDEXTEND THE ORDER....13:40:30 bottom line,businesses, workers, us,can't be competent if notconfident about our safetyand health.GOVERNOR TONYEVERS ANNOUNCEDTHE EXTENSION....AS WELL AS THECLOSURE OF ALL K-THROUGH 12-SCHOOLS FOR THEREMAINDER OF THESCHOOL YEAR....i know we're askingpeople to sacrifice a lotTHE ORDER ALSOCOMES WITH A FEWNEW CHANGES,EFFECTIVE NEXTFRIDAY.THESE WILL ALLOWSOME BUSINESSESAND ACTIVITIES TOOPEN BACK UP, WHILEOTHER CHANGESHELP MAKEBUSINESSES SAFERFOR EMPLOYEES ANDCUSTOMERS.FOR EXAMPLE, GOLFCOURSES CAN OPENAND LIBRARIES CANRUN CURB-SIDE PICKUP.AND THERE WILL BELIMITS ON HOW MANYPEOPLE AREALLOWED INSIDEESSENTIALBUSINESSES.OVERALL...EVERSSAYS UNTIL THERE'S AVACCINE...GETTINGBACK TO "OURNORMAL" CAN NOT BEDONE QUICKLY....WE HAVE A LIST OFTHE ALL THE NEWCHANGES ON OURWEBSITE...IN THE NEWSROOM,ABIGAIL HANTKE, NBC26(END PKG)DURING TODAY'SNEWS CONFERENCE,GOVERNOR EVERS