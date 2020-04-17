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Thank you, Kansas City! One KC effort raises more than $2 million

Video Credit: 41 Action News - Duration: 02:32s - Published
Thank you, Kansas City! One KC effort raises more than $2 million

Thank you, Kansas City! One KC effort raises more than $2 million

Kansas City, thank you!

Together, we were able to raise $1,062,008 in donations for One KC.

Combined with the $1 million dollar match from the Hall Family Foundation and Sunderland Foundation, the total raised today is $2,062,008.

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Thank you, Kansas City! One KC effort raises more than $2 million

PAGE.ALL DAY LONG RIGHTHERE ON 41 ACTION NEWS- WE PUT OUT THE CALLFOR ONE K-C.AND TIME AND TIME AGAIN- WE SAW YOU - OPENINGUP YOUR HEARTS - ANDWALLETS - TO HELP OURFRIENDS AND NEIGHBORSRIGHT HERE IN THE METROWHO NEED IT MOSTWITHIN THE LAST FEWMINUTES - WE RECEIVEDTHE TOTAL AMOUNT OFTHE MONEY RAISED - ANDWOW!WE'LL GET TO THAT IN AMOMENT.

BUT WEWANTED TO TAKE THISOPPORTUNITY TO SHARETHIS NEWS WITH ALL OFYOUIN THE TRUE SPIRIT OF 'WE'RE IN THIS TOGETHER 'THE TEAM FROM 41 ACTIONNEWS - AND 38 THE SPOT -ALONG WITH MEMBERS OFOUR PARENT COMPANY -AND THE SCRIPPSHOWARD FOUNDATION -ARE PROUD TO ANNOUNCETHAT WE ARE JOINING YOU- WITH A DONATION OF 5-THOUSAND DOLLARS TOONE KCOUR VICE PRESIDENT ANDGENERAL MANAGERKATHLEEN CHOAL -SHARES OUR MISSION..."WE SEE IT EVERY DAY.THE NEED RIGHT NOW INOUR COMMUNITY ISTREMENDOUS AND WEWANTED TO GIVE BACK.ON BEHALF OF THE ENTIRESTAFF AT 41 ACTION NEWSAND 38 THE SPOT - INPARTNERSHIP WITH THESCRIPPS HOWARDFOUNDATION - WE AREPROUD TO BE A PART OFTHIS UNIQUE MMUNITY -AND TO HELP THOSINDIVIDUALS WHO NEED ITMOST.OUR FOCUS IS SIMPLE!ONE VOICE!

ONE MISSION!ONE KC!AND NOW - THE BIGMOMENT RIGHT HERE ON41 ACTION NEWS.

THEFINAL NUMBERS ARE INFOR ONE K-KEVIN ARE YOU READY.LET'S REVEAL--TOGETHER WE RAISEDMORE THAN A MILLIONDOLLARS FOR ONE K-C.WOW.PLUS COMBINED WITH THEONE MILLION DOLLARMATCH FROM THE HALLFAMILY FOUNDATION ANDSUNDERLAND FOUNDATION-- THE TOTAL IS TWMILLION -- 62 THOUSANDAND EIGHT DOLLARS.WOULD YOU LOOK ATTHAT KANSAS CITY - YOURSPIRIT - AND GENEROSITYNEVER CEASE TO AMAZE!WE CANNOT THANK YOUENOUGH FOR YOURSUPPORT!K-C YOU OPENED UP YOURHEARTS AND YOURWALLETS.YOUR GENEROSITY WILLGO A LONG WAY TO HELPOUR FRIENDS ANDNEIGHBORS THROUGHOUTTHE COMMUNITY.41 ACTION NEWS WOUALSO LIKE TO THANK OURFELLOW BROADCAST ANDCHARITABLE PARTNERSTHROUGHOUT KANSASCITY FOR THEIR SUPPORT.AND YOU CAN STILLDONATE BY GO




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