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China's Wuhan raises COVID-19 death toll by 50%, admits to missed cases | Oneindia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 01:37s - Published
China's Wuhan raises COVID-19 death toll by 50%, admits to missed cases | Oneindia News

China's Wuhan raises COVID-19 death toll by 50%, admits to missed cases | Oneindia News

AT A TIME WHEN THE ENTIRE WORLD IS BATTLING THE DEADLY CORONAVIRUS OUTBREAK, CHINA IS RECTIFYING ITS ERRORS AS THE COUNTRY LIMPS BACK TO NORMALCY.

CHINA'S WUHAN WHICH WAS THE EPICENTRE OF THE CORONAVIRUS OUTBREAK IN DECEMBER LATE LAST YEAR, EARLIER REPORTED 2579 DEATHS BUT NOW CHINA HAS REVISED WUHAN'S DEATH TOLL BY 1290, A 50% INCREASE.

THE NEW COVID-19 DEATH TOLL IN WUHAN STANDS AT 3869.

CHINA HAS ADMITTED THAT MANY FATAL CASES WERE "MISTAKENLY REPORTED" OR MISSED ENTIRELY, AMID GROWING GLOBAL DOUBTS ABOUT CHINESE TRANSPARENCY.

WUHAN'S EPIDEMIC PREVENTION AND CONTROL HEADQUARTERS CITED SEVERAL REASONS FOR THE MISSED CASES, INCLUDING THE FACT THAT THE CITY'S MEDICAL STAFF WERE OVERWHELMED IN THE EARLY DAYS AS INFECTIONS CLIMBED, LEADING TO LATE REPORTING, OMISSIONS OR MIS-REPORTING.

IT ALSO CITED INSUFFICIENT TESTING AND TREATMENT FACILITIES, AND SAID SOME PATIENTS DIED AT HOME AND THUS THEIR DEATHS WERE NOT PROPERLY REPORTED.

#COVID19 #CoronavirusLockdown #Covid , #CoronavirusOutbreak

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NairRamesh

Ramesh Nair. Covid-19: China raises Wuhan coronavirus death toll by 50% citing early lapses. This is a clear joke !!! So arbitra… https://t.co/7CU9avqwja 6 seconds ago

Izzabellia

ipu RT @MailOnline: China increases Wuhan's Covid-19 death toll by 50 PER CENT to 3,869 https://t.co/SYoi85mssk 19 seconds ago

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#IndiaFirst 🇮🇳 RT @buzzindelhi: #ChinaLiedPeopleDied —-> This upward revision of death toll is still way underreported ——> China's Wuhan Raises COVID-19 D… 2 minutes ago

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Subodh ( सुबोध ) RT @gulf_news: China COVID-19 epicentre Wuhan raises death toll 50 per cent https://t.co/4NIFBW9wBg 7 minutes ago

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