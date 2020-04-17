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One World Together at Home

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 03:28s - Published
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One World Together at Home

TRANSIT ROAD WILLIAMSVILLE.Linda: WE WANT TO LET EVERYONEKNOW OUR BUFFALO STRONG T-SHIRTSARE STILL FOR SALE.THEY'RE MADE BY RETRO BUFFALO.THESE T-SHIRTS ARE $20 AND 100%OF THE PROCEEDS GO TO FEEDMOREWESTERN NEW YORK.YOU CAN GO TO OUR WEB SITE TOGET ONE, CREWNECK, V-NECK ANDHOODIES.WE HAVE SOLD THOUSANDS OF THESEAND JUST THINK, THE PROCEEDS AREHELPING A LOCAL COMMUNITY ANDTHEY'RE AVAILABLE AT DASH'SMARKETS NOW.SPEAKING OF GIVING THIS MONETARYDONATION TO FEEDMORE WESTERN NEWYORK, THERE'S A GREAT SHOW OVERTHE WEEKEND AND A PORTION OFTHAT IS GOING TO GO TO THEM ASWELL.MEL, TELL US MORE ABOUT THEGREAT SHOW ONE WORLD TOGETHER ATHOME.




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