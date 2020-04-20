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Chiefs players celebrate fan's birthday

Video Credit: 41 Action News - Duration: 01:08s - Published
Chiefs players celebrate fan's birthday

Chiefs players celebrate fan's birthday

Kansas City Chiefs players virtually rallied around one of their youngest fans on Sunday to wish him a happy birthday.

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Chiefs players celebrate fan's birthday

Thursday: Partly to mostly sunnyandnice!

Wind: W 5-10 mph.

Low:46High: 68THANKS GERARD!AS YOUR HOME OF THECHIEFS -- OUR COVERAGEDOESN'T STOP WHEN THESEASON DOES.AND TONIGHT WE HAVE AHEART WARMING STORYFOR YOU..IT STARTED WITH THISTWEET FROM 5 YEAR OLDJACOBO REESE'S DAD --HOPING THAT THEINTERNET COULD GET ACHIEFS PLAYER TO WITHHIM A HAPPY 5-THBIRTHDAY.BUT IT TURNED INTO SOMUCH MORE -- MULTIPLETEAMMEMBERS SENTHAPPY BIRTHDAYMESSAGES FOR JACOBO.HIS DAD SAYS IT ALLCERTAINLY MADE THISBIRTHDAY MEMORABLE.BRYAN REESE/ CHIEFS FAN INLOS ANGELES, CA"IT JUST MAKES ME FEEL LIKE ITWAS MEMORABLE FOR HIM.BECAUSE I FEEL LIKE TODAYWOULD HAVE BEEN MOREABOUT WHAT DIDN'T HAPPAND NOW ITS MEMORABLE FORHIM FOR A GOOD REASON.

"BRYAN TELLS US --DEMONE HARRIS EVENCALLED JACOB Y TO WITHHIM A HAPPY BIRTHDAY.OTHERS THAT REACHEDOUT INCLUDE TYRANNMATHIEU, JUANTHORNHILL, MECOLEHARDMAN, AND GEHRIGDIETERAND ALL OF US HERE AT 41ACTION NEWS ALSO WANTTO WISH JACOBO A VERYHAPPY BIRTHDAYTHAT'S ALL FOR USTONIGHT AT 10.

THANK YOUFOR JOINING US.NOW - HERE'S A LOOKAT WHAT'S COMING UPNEXT ON SUNDAY




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