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Veteran Spotlight: Robin Minutello of Edgewater

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:47s - Published
Veteran Spotlight: Robin Minutello of Edgewater
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Veteran Spotlight: Robin Minutello of Edgewater

"VOICE FOR VETERANS" INMARYLAND WE ARE HIGHLIGHTINGLOCAL VETS EVERY MONDAY ONGOOD MORNING MARYLAND.

WE GOTSOME INCREDIBLE NOMINATIONSFOR OUR VETERAN SPOTLIGHTCONTEST.

WMA━2 NEWSCOOK JOINS US WITH THIS WEEK'SNOMINEE.THANK YOU FOR ALL OF YOURVETERAN SPOTLIGHT NOMINATIONS.THIS WEEK'S NOMINEE IS ROBINMINUTELLO OF EDGEWATER.

SHEPROUDLY SERVED THE UNITEDSTATES COAST GUARD FOR 9 YEARSAS AN OPERATION SPECIALIST.SHE'S WORKED AT THE VETERANSRESOURCE CENTER TO HELPHOMELESS VETERANS..

AND ALSOWITH SPECIAL EDUCATIONSTUDENTS AT DAVIDSONVILLEELEMENTARY SCHOOL.

ROBIN ISALSO A FULL TIME STUDENT.SHE'S PURSUING A MASTERSDEGREE IN SOCIAL WORK FROMFORDHAM UNIVERSITY.

SHEGRADUATES IN MAY BUTUNFORTUNATELY COMMENCEMENT INNEW YORK WAS POSTPONED DUE TOTHE CORONAVIRUS.

ROBINVOLUNTEERS ALOT IN THECOMMUNITY.

SHE'S ORGANIZED AFOOD BACKPACK PROGRAM AND ISVERY ACTIVE IN THE HERITAGEGIRLS CLUB WITH HER DAUGHTERSGABRIELLA AND ADRIANNA.

ALL OFUS HERE AT WMA━2 NEWS WOULDLIKE TO THANK YOU, ROBIN FORYOUR SERVICE AND DEDICATION TOOUR COUNTRY.

WE WOULD ALSOLIKE TO THANK ROBIN'S HUSBANDRICH WHO CURRENTLY SERVES INTHE COAST GUARD.

WE WANT TOHEAR ABOUT THE VETERAN IN YOURLIFE.

IT COULD BE YOUR LOVEDONE..

A NEIGHBOR, A COLLEAGUE.NOMINATE THEM FOR THE VETERANSPOTLIGHT CONTEST.

JUST GO TOWMAR2NEWS.COM AND CLICK ON THECONTEST SECTION AT THE TOP OFTHE PAGE.

INCLUDE A PHOTO ANDINFORMATION ABOUT THE VETERANYOU'RE NOMINATING.

EVERYNOMINEE WILL RECEIVE A $100VISA GIFT CARD COURTESY OFSUPERIOR DESIGN ANDRESTORATION.

WE'LL FEATURE AMARYLAND VETERAN EVERY MONDAYHERE ON GOOD MORNING MARYLAND/WMAR2 NEWS AND ONLINE AT WMAR2NEWS.




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