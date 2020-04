Choque de DUI mata a menor Video Credit: KHSL - Published 1 week ago Choque de DUI mata a menor Un choque de DUI causó la muerte de un niño, de 10 años de edad. El conductor fue arrestado e ingresado en la cárcel del Condado de Sutter por conducir bajo la influencia. 0

shares ShareTweetSavePostSend Choque de DUI mata a menor Los investigadores de la patrulla de caminos dicen que un choque que mato a un niño de 10 años de edad de colusa, fue causado por conducir ebrio. Sucedó ayer justo despues de las 6:30 de la noche en la carretera 20 al este del camino "tarke road," eso al suroeste del pueblo "sutter" la patrulla de caminos dice que "tony kesterson" se dirigida al este a una velocidad ápida cuando perdó control y se estreló contra una pared de concreto. Los oficiales dicen que otro conductor luego choco con la parte trasera del veículo. El niño fue declarado muerto en la escena, kesterson esá hospitalizado con heridas mayores.





