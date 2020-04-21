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Monday p.m KSBW Weather Forecast 04.20.20

Video Credit: KSBW - Duration: 04:24s - Published
Monday p.m KSBW Weather Forecast 04.20.20
KSBW Chief Meteorologist Lee Solomon has your Tuesday forecast
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Monday p.m KSBW Weather Forecast 04.20.20

TEMPERATURES ACROSSTHE AREA FROM EARLIERTODAY.

THE SANTA CRUZMOUNTAINS ANDCOASTAL AREAS FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES ANDKING CITY AND THESANTA CLARA VALLEYINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYSATELLITE IMAGERYSHOW WHERE THECLOUDS AND HIGH ANDLOW PRESSURE SYSTEMSARE AND IF ANY RAIN ISHAPPENING IN THE STATECURRENTLYHERE IS A LOOK AT STATETEMPERATURES.HERE IS A LOOK AT THE24 STATE TEMPERATURECHANGEHERE IS A LOOK AT THESTATE SATELLITEOVERVIEW.

YOU CAN SEEWHERE THE CLOUDS,RAIN AND SNOW ARE ONTHE MAP.FUTURECAST SHOWSWHEN THE CLOUDS ANDRAIN MAY ARRIVE IN THECOMING DAYS.

ALONGTHE WEST COAST ANDCALIFORNIA SUNSHINEAND AREAS OF BAY FOGFOR THE NEXT FEW DAYSHERE IS A LOOK AT YOURFORECAST FOR TONIGHTAND TOMORROWINCLUDING HIGHTEMPERATURES AND ANYRAIN CHANCES.AVERAGE TEMPS AREEXPECTHERE IS A LOOK ATEXPECTED HIGHTEMPERATURES ACROSSOUR ENTIRE REGIONINCLUDING THE SANFRANCISCO BAY AREA,THE SANTA CRUZMOUNTAINS ANDCOASTAL AREA FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES AKING CITY AND THESANTA CLARA VALLINCLUDING MORGAN HILLAND GILRCLEAR SKIES WITH AREOF BAY FOG TONIGHTLOCAL TEMPS WILL BEMILD OVERNIGHERE IS A LOOK AT YOURKSBW 8 DAY FORECASTINCLUDING EXPECTEDHIGH TEMPERATURESFOR OUR COASTAL ANDINLAND AREAS, SKYCONDITIONS AND ANYRAIN CHANCES.NO RAIN AND AVERAGETEMPS OVER THE NEXTFEW DAYS.#HERE IS YOUR KSBWMOUNTAINS ANDCOASTAL AREAS FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES ANDKING CITY AND THESANTA CLARA VALLEYINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYSATELLITE IMAGERYSHOW WHERE THECLOUDS AND HIGH ANDLOW PRESSURE SYSTEMSARE AND IF ANY RAIN ISHAPPENING IN THE STATECURRENTLYHERE IS A LOOK AT STATETEMPERATURES.AVERAGE TEMPS AREEXPECTEDHERE IS A LOOK ATEXPECTED HIGHTEMPERATURES ACROSSHERE IS YOUR KSBWWEATHER QUIZ FORTODAY AGAIN...




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