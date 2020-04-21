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States get ready to reopen despite concerns

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:07s - Published
States get ready to reopen despite concerns

States get ready to reopen despite concerns

Many states are getting ready to reopen, even though health officials say it is too soon.

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States get ready to reopen despite concerns

HEALTH OFFICIALS WHO SAY - ITSTOO SOON.GEORGIA, SOUTH CAROLINA, ANDTENNESSEE ARE MOVING TOWARDSREOPENING.GEORGIA'S GOVERNOR SAYS - GYMS,BOWLING ALLEYS AND HAIR SALONSCAN BEGIN OPENING AS SOON ASFRIDAY.THE STATE'S THEATERS ANDRESTAURANTS COULD OPEN BY THEEND OF THE MONTH -- BUT BARSAND CLUBS WILL REMAIN CLOSED.LAST WEEK - PRESIDENT TRUMPANNOUNCED FEDERAL RE-OPEINGGUIDELINES -- AND SAID STATESSHOULD SEE A DECREASE IN CASESOVER A 14 DAY PERIOD - BEFOREEASING RESTRICTIONS.MORE PROTESTS ACROSS THECOUNTRY -- CALLING FOR AN ENDTO THE SHUTDOWN!ON MONDAY -- PEOPLE IN SEVERALSTATES-- INCLUDING CALIFORNIA,ARIZONA, MAINE, AND OHIO HELDREOPEN RALLYS.PROTESTERS SAY - THE SHUTDOWNHAS LASTED TOO LONG AND ISHURTING SMALL BUSINESSES."IF THEYRE TAKING MEASURES TOBE SAFE, AND IM TAKINGMEASURES TO KEEP PEOPLE SAFE,AND EVERYONE IS TAKING THEIROWN MEASURES TO KEEP PEOPLESAFE, THEN WHY CANT WE DOBUSINESS."A SIMILAR PROTEST WAS HELD HEREIN LAS VEGAS OVER THE WEEKEND.NOW - TO THE LATEST IN




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