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Students look to sky to unite during pandemic

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 01:33s - Published
Students look to sky to unite during pandemic

Students look to sky to unite during pandemic

Art students at Florida Southwestern State College ask everyone to post a photo of the sky and their COVID-19 experience tomorrow for Earth Day.

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Students look to sky to unite during pandemic

WHITE HOUSE THE CORONAVIRUSPANDEMIC HAS AFFECTED EVERYONEIN THE WORLD ONE WAY OR ANOTHER.LOCAL STUDENTS WANT TO REMIND USTHERE’S ANOTHER THING EVERYONIN THE WORLD SHARES TOO.

THESKY.FLORIDA SOUTHWESTERN STATECOLLEGE IS USING THE SKY AS AWAY TO UNITE US ALL FOR EARTHDAY.

FOX 4’S RACHEL LOYD SHARESHOW THEY’RE DOING IT.

RACHEL?:54-1:00LLINTRO: IT’S AS SIMPLE AS SNAPAND POST.

FSW ART STUDENTS AREASKING PEOPLE TO SHARE PHOTOS OTHE SKY TOMORROW ALONG WITHTHEIR PERSONAL COVID-19 STORY.AS A WAY TO INSPIRE AND COMFORTPEOPLE DURING THIS TIME OFISOLATION.EVEN THOUGH WE MAY FEEL A LONWE’RE ALL IN THIS TOGETHETHAT’S THE MESSAGE ON "SHARINGOUR SKY’S" FIRST INSTAGRAM POST.IT’S A FINAL PROJECT FSW ARTSTUDENTS ARE DOING FOR THE 50THANNIVERSARY OF EARTH DAYTOMORROW.HASHTAG SHARING OUR SKY ISPLATFORM FOR PEOPLE IN SOUTHWESTAND BEYOND TO SHARE HOW THEY’REAFFECTED BY COVID-19.STUDENTS ARE ALSO USING THEHASHTAG TO TRIBUTE HEALTHCAREPROVIDERS LIKE FORMER STUDENTNATASHA SINGH.SHE GRADUATED FROM FSW IN 2013.NOW SHE’S WORKING AS A LEEHEALTH NURSE.THE ART STUDENTS HOPE THEPROJECT WILL BE A BRIGHTSPOT FOREVERYONE WORKING ON AND OFF THEFRONTLINE.(SOT):08LINDSEY FISCHERFSW ART STUDENTWe are all completely connected.Whether we are physicallyconnected or not.

We can stillfind a way to be together.LLTAG: THEY’RE ENCOURAGINGEVERYONE TO POST THEIR PHO




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EricNeudorf

Eric Neudorf RT @kbeuseb: Huge thanks to @5thEstate for reaching out to @OttawaShapers to profile what youth & students are doing to empower communities… 6 days ago

kbeuseb

Kara Eusebio Huge thanks to @5thEstate for reaching out to @OttawaShapers to profile what youth & students are doing to empower… https://t.co/lhoHHG1gU7 6 days ago

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