Senior Shout Outs: Whitman-Regional, Silver Lake Regional, Lynn Technical
DOUG: WITH GRADUATION CEREMONY’SON HOLD, WE WANT TO TAKE THETIME TO GIVE A SHOUT-OUT TO SOMEDESERVING SENIORS.LET’S START WITH CARLY BALFE.SHE’S GRADUATING FROMWHITMAN-HANSON, WHERE SHE WASPRESIDENT OF THE MARINE BIOLOGYCLUB.SHE IS HEADED TO THE UNIVERSITYOF MAINE TO STUDY MARINESCIENCE.ANTOINETTE: CONGRATS ALSO TOKAYLA KNUDSEN FROM KINGSTON.SHE’S GRADUATING FROM SILVERLAKE.KAYLA IS HEADED TO CURRY COLLEGETO STUDY NURSING.DOUG: CONGRATS AND A BIG SHOUTOUT TO GUY MORGAN.HE’S GRADUATING FROM LYNNTECHNICAL HIGH SCHOOL WHERE HE’SBEEN FOCUSING ON PRECISIONMACHINERY.WE WILL KEEP SHARING AS MANYSHOUT OUTS AS WE CAN HEAR ON
You Might Like
Tweets about this
WCVB-TV Boston Senior Shout Outs: Whitman-Regional, Silver Lake Regional, Lynn Technical https://t.co/98F3FzCa7J 6 days ago