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Senior Shout Outs: Whitman-Regional, Silver Lake Regional, Lynn Technical

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Senior Shout Outs: Whitman-Regional, Silver Lake Regional, Lynn Technical

DOUG: WITH GRADUATION CEREMONY’SON HOLD, WE WANT TO TAKE THETIME TO GIVE A SHOUT-OUT TO SOMEDESERVING SENIORS.LET’S START WITH CARLY BALFE.SHE’S GRADUATING FROMWHITMAN-HANSON, WHERE SHE WASPRESIDENT OF THE MARINE BIOLOGYCLUB.SHE IS HEADED TO THE UNIVERSITYOF MAINE TO STUDY MARINESCIENCE.ANTOINETTE: CONGRATS ALSO TOKAYLA KNUDSEN FROM KINGSTON.SHE’S GRADUATING FROM SILVERLAKE.KAYLA IS HEADED TO CURRY COLLEGETO STUDY NURSING.DOUG: CONGRATS AND A BIG SHOUTOUT TO GUY MORGAN.HE’S GRADUATING FROM LYNNTECHNICAL HIGH SCHOOL WHERE HE’SBEEN FOCUSING ON PRECISIONMACHINERY.WE WILL KEEP SHARING AS MANYSHOUT OUTS AS WE CAN HEAR ON




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