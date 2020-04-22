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Supporting the Restore during this time

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 02:32s - Published
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AND HONOR OURPLANET.OUR EMILY BEIERJOINS US LIVE WITHMORE!GOOD MORNING EM!HEY BROOKE ANDGINO!GOOD MORNING!YES!

THERE'SSEVERAL WAYS TOSHOW THE EARTHSOME LOVE TODAY!ONE OF THOSE CANACTUALLY BENEFITMANY PEOPLE IN THEPROCESS.RECYCLING IS AHUGE PART OF THEGREATER GREEN BAYHABiTIAT FORHUMANITY'S MISSION.ON TOP OFPROVIDING STABLE,SAFE ANDAFFORDABLEHOUSING THEY'VEPREVENTED MORETHAN EIGHT MILLIONPOUNDS OFMATERIALS SINCEOPENING THERESTORE IN 2009FROM LANDFILLS.RIGHT NOW, WITHCOVID-19 THEY ARECURRENTLY CLOSEDAT THE RESTORE ANDTHEY ARE NOTACCEPTINGDONATIONS, BUT THEYSTILL NEED YOURSUPPORT!SO THEY'RE ASKINGYOU TO SET ASIDETHOSE ITEMS YOU'RELOOKING TO DONATE.CREATE A "RESTORECORNER" IN YOURHOME OR GARAGE.ONCE THEY CANREOPEN...WHICHTHEY SAID THEY WILLNOT DO UNTIL IT ISCONSIDERED SAFEANDHEALTHY.....THEY'REEXCITED FOR MANYOF THOSE DONATIONSTHEY LOOK FORWARDTO THIS TIME OFYEAR.RIGHT NOW THEYTYPICALLY RUN THEIR"SPRING TOOL DRIVE."THEY ASK THECOMMUNITY TODONATE TOOLS YOUNO LONGER USE ORNEED SO THEY CANGO TO A NEWHOME...WHICH SAVESTHAT ITEM FROMGOING TO A LANDFILLRIGHT NOW THEYUNDERSTAND MANYPEOPLE ARE AT HOMEAND THEY'RECLEANING AND RE-ORGANZING...BUT IT ISSO IMPORTANT YOUHOLD ONTO THOSEITEMS INSTEAD OFJUST DROPPING THEMAT THEIR DOORS."155 i'm guitly of it tooaseverybody else is duringthis time just asking forpatience.

2:18"IF YOU WANT TOSHOW YOURSUPPORT AND KEEPUP TO DATE WITHCHANGES OR NEEDSHABITAT AND THERESTOREHAVE..YOU'LL WANTTO HEAD OVER TOTHEIR FACEBOOK.GIVE THEM A LIKE.THAT'S WHERETHEY'RE POSTING ALLUPDATES.ONETHING...MAUREENALSO SHARED WITHME WAS THAT THEY'REHOPING TO GIVEFOLKS A HEAD STARTON PROJECTS FORTHE "REPURPOSEFOR A REASON"FUNDRAISER....THAT HAPPENSEVERYNOVEMBER...THEYLOOKING TO HAVINGPEOPLE MAYBE GETITEMS EARLY SO THEYCAN WORK ON APROJECT NOW TODONATE FOR THEAUCTION..SO FAIRLYSIMPLE...BUT SAVEYOUR DONATIONS..After sunny skies & chillytemps on Tuesday....a




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Union Bank® @CHWelliver Your concerns are important to us. Management is aware of the issue and are diligently working to resto… https://t.co/jgHsxzMKup 1 week ago

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