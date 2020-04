Enfermeros y pacientes realizan vigilia Video Credit: KHSL - Published 4 days ago Enfermeros y pacientes realizan vigilia Personal médico y pacientes del Centro Medico Enloe, en Chico, realizaron una vigilia el miércoles por la noche en honor a las personas fallecidas por el coronavirus. 0

Enfermeros y pacientes realizan vigilia Muestra de solidaridad para honrar las vidas perdidas en la pandemia de coronavirus y las que trabajan sin el equipo de proteccón personal adecuado. Docenas de enfermeras y pacientes en el centro édico enloe se solidarizaron el mércoles por la noche, sosteniendo una vela encendida en sus manos. Las enfermeras dicen que a partir de ahora, el centro édico enloe esá suministrando a sus enfermeras con el equipo de proteccón adecuado, pero no esán seguros de si esto continuaá debido a la escasez de suministros en todo el pís. Las enfermeras dicen que les gustaía que enloe proporcione ás informacón y se rúna con ellos para colaborar en los planes de





