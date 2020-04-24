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Pet of the Week: Hanai

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 00:39s - Published
Pet of the Week: Hanai
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Pet of the Week: Hanai

AROUND FOR A SPECIAL EDITION OF10NEWS AFTER THE DRAFT.WELL, YOU MAY KNOW BY NOW THATEVERY WEEK WE FEATURE A PET FROMA LOCAL ANIMAL SHELTER LOOKINGFOR A FOREVER HOME.AND WHILE THEY CAN'T VISIT USRIGHT NOW HERE IN THE STUDIO, WEWANT TO HELP.THIS IS HANAI.UP FOR ADOPTION AT THE SAN DIEHUMANE SOCIETY.EIGHT YEARS YOUNG, A FEW MEDICALCONDITIONS, BUT LOVES TO RELAXAND SHOW AFFECTION.YOU CAN SEE HER AND MORE PETSLOOKING FOR A HOME AT THE SANDIEGO HUMANE SOCIETY.YOU HAVE TO DO IT BY APPOINTMEONLY RIGHT NOW.AND TO




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hanai_chin

Rae RT @no_anatomy: This one is going to be a crazy #giveaway ... Every day for this whole week, I will pick one winner at 2PM PST for this Mus… 5 hours ago

starfalljade

Jade 🌸 @hanai_chin I thought it's the whole week 😳 4 days ago

hanai_chin

Rae I thought it was just once because it’s “Day” not like... “May week?” 4 days ago

hanai_chin

Rae RT @konoha_island: 🌱DIY GIVEAWAY🌱 As thanks for your support on the previous diy giveaway, I've decided to do a new one with two winners! T… 6 days ago


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