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Will Sturgeon Point Marina Open this Year?

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:30s - Published
Will Sturgeon Point Marina Open this Year?

Will Sturgeon Point Marina Open this Year?

It is unknown whether Sturgeon Point Marina will be able to open at all this season because of storm-related damage and the financial complications caused by Covid-19.

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Will Sturgeon Point Marina Open this Year?

THE COVID-19 CRISIS...AND MOTHERNATURE... ARE MAKINGLIFE MISERABLE FORANGLERS... HOPING TODO SOME FISHING.THE STURGEON POINTMARINA IS CLOSED...AND THERSQUESTIONS ABOUTWHETHER IT WILL BEABLE TO REOPEN THISYEAR.THE CLOSURE IS A BIGSAFETY..

ANDFINANCIAL CONCERNFOR MANY.AS 7 EYEWITNESSNEWS REPORTER EDREILLY TELLS US --THERE'S NOA BIGPUSH UNDERWAY TOSAVE THE MARINA.: "IF YOU DON'T LIKETHE ICE, WAIT A YEARAN ICE-FREE LAKEERIE IN FEBRUARYHAD EVANS CHARTERBOAT CAPTAIN JIMHANLEY THRILLED THISWOULD ONE OF THEBEST SPRING FISHINGSEASONS IN MEMORY.: "SO HOPEFULLY, WECAN MAKE UP FORSOME OF THE LOSESWE HAD INTHE LASTFEW YEARS"BUT THAT CHANGEDOVERNIGHT WITHCOVID-19"CUSTOMERS LINESUP AND BOOKED AYEAR AHEAD OF TIMEAND THIS COMESALONG.

IT IS JUSTUNBELIEVABLE.

IDON'T EVEN KNOWHOW TO DESCRIBE IT"CHARTER BOATS ARECONSIDERED NON-ESSENTIABUSINESSES AND ARESHUT DOWN.AND PLANS TODREDGEWINDSTORM-BLOWNSAND THAT BLOCKSTHE ENTRANCE TOSTURGEON POINTMARINA .AND OPENTHE HARBOR BY MAY15TH.

WERE PUT ONHOLD."EVERY THING WETHOUGHT WAS GOINGRIGHT HAS GONEWRONG"LOSING STURGEONPOINT MARINA WOULDBE A DANGEROUSBLOW FOR BOATERS .IT IS THE ONLY SAFEHARBOR BETWEENDUNKIRK ANDBUFFALO.: "IF THAT IS NOT OPEN,THAT IS A LOT OF OPENWATER THATSOMEONE IS GOINGTO HAVE TO DEALWITH"MUCH OF THESENTIMENT WASPUSHED-IN DURING ANOCTOBERWINDSTORM.FEMA NEEDED TOMAKE AN ON-SITEINSPECTION BEFORETHE DREDGING .

.

TOMAKE SURE THE TOWNWOULD BEREIMBURSED FORCOSTS.BUT FEMA IS NOW TIEDUP WITH COVID-19 ANDSOUTHERN STATETORNADOES.SO, IT IS ANYBODY'SGUESS WHEN FEMAWILL DO THEINSPECTION."IF WE GO WITHOUTTHAT SITEINSPECONS, WE PUTOUR REIMBURSEMENTAT RISK"SEVERAL IN THECOMMUNITY DON'TWANT TO WA.

SIGNSAND PETITIONS NOWURGE EVANS TODOCUMENT THEDAMAGE .

.

.DO THEWORK .

.

.AND HOPEFOR FEMAREIMBURSEMENT."THIS MARINA IS NEARAND DEAR TO A LOT OFPEOPLE'S HEARTS"TOWN COUNCILMANMICHAEL SHRAFTSUPPORTS THE IDEA.:"SO TO ME, NOTDREDGI IS NOT AGOOD SOLUTION"SUPERVISOR MARYHOSLER SAID SHEHOPES THE MARINACAN OPEN SOME TIMETHIS SEASON BUTWITH COVID-19DESTROYINGMUNICIPAL BUDGETS -SHE FEELS ITS TOOMUCH A FINANCIALGAMBLE TO SPEND ANEXTRA $40,000 FORDREDGING WITHOUTKNOWING IT WILL BEREIMBURSED BY THESTATE OR FEDERALGOVERNMENT."I CAN'T PUT IT AT RISKFOR A POSSIBLE TAXINCREASE AT THE ENDOF THE YEAR.

WENEED TO MANAGE THEBUDGET""IF STURGEON POINTMARINA CANNOT OPENTHIS SEASON,SUPERVISOR HOSLERSAID THE TOWN WILLISSUE A FULL REFUNDFOR PEOPLE WHOPAID FOR SLIPS.

INEVANS, ED REILLY 7EWN"




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