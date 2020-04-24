2 groups hold protests in Columbia wanting SC to reopen

OUR NIGEL ROBERTSON HAS MOREFROM COLUMBIA.NIGEL: AROUND NOON TODAY INCOLUMBIA, TWO GROUPS WITH THESAME EXACT MISSION TOOK OVER THESTEPS AND THE STREETS AROUND THESTATEHOUSE.THE FIRST GROUP WAS RE-OPEN SC.THEY HELD A RALLY RIGHT THERE ONTHE STEPS OF THE STATEHOUSEASKING FOR THE GOVERNOR TO, REOPEN BUSINESS IN SOUTHCAROLINA.MANY BUSINESSES, PRETTY MUCH ALLOF THEM SHUT DOWN BECAUSE OFCOVID-19.THE OTHER GROUP IS DRIVE SC ANDYOU CAN SEE CAR AFTER CARDRIVING BY.THEY ARE DOING A CARAVAN OFABOUT 200 CARS DRIVING AROUNDDOWNTOWN COLUMBIA.THEY HONKING THEIR HORNS, WAVINGFLAGS, DECORTING THEIR CARS,SAYING THEY WANT TO GET THEATTENTION OF THE GOVERNOR,BECAUSE THEY WANT SOUTH CAROLINARE-OPENENED NOW.