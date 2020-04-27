COVID-19 Patient Discharged After Weeks In Intensive Care

PBS KIDS YOU TUBE, ANDFACEBOOK PAGE.ON THE ROAD TO RECOVERY AHUGE CELEBRATION AT VIRTUAMEMORIAL HOSPITAL TODAY INMOUNT HOLY AS COVID-19 PATIENTWAS DISCHARGED AFTER SPENDINGWEEKS, IN INTENSIVE CARE.CHEERS AND APPLAUSE.WE ARE TOLD THAT PATIENTWAS RECENTLY TAKEN OFF AVENTILATOR AND NOW HEADED TO AREHAB FACILITY TO CONTINUE HERRECOVERY.CROWD OF THE NURSES, DOCTORSAND FIRST RESPONDERS, GAVE HERTHIS VERY EMOTIONAL SEND OFF.THIS MEANS A WHOLE LOT I'MSURE TO THE FAMILY AND TO THEPATIENT BUT AS MUCH TO OUREMPLOYEES BECAUSE THEY AREWORKING TIRELESSLY, WORKINGUNDER DIFFERENT SITUATIONS ANDTHEN THEY HAVE EVER AND THESEARE THINGS I THINK LIGHT UPTHEIR SPIRIT AND LIGHT UP THEWHOLE ORGANIZATION.AS OF LAST NIGHT THERE WEREABOUT 6500 PEOPLE HOSPITALIZEDIN NEW JERSEY WITH COVID-19,ABOUT 480 WERE DISCHARGED