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Senior Shout Outs: Wesford Academy, Brockton, Cardinal Spellman

Video Credit: WCVB - Duration: 01:01s - Published
Senior Shout Outs: Wesford Academy, Brockton, Cardinal Spellman
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Senior Shout Outs: Wesford Academy, Brockton, Cardinal Spellman

ANTOINETTE: WITH GRADUATIONCEREMONIES ON HOLD, WE WANTED TOGIVE SOME DESERVING SENIORS ASHOUT OUT.STARTING WITH JOE KLOSTERMANNFROM WESTFORD ACADEMY.JOE IS AN HONOR ROLL STUDENT,CAPTAIN OF THE VARSITY CREW TEAMAND AN EAGLE SCOUT.DOUG: A BIG CONGRATULATIONS TONATHAN VEIGA AS HE GRADUATESFROM BROCKTON HIGH.NATHAN PLAYED THE TRUMPET IN THEMARCHING AND ADVANCE CONCERTBAND.HE’S HEADED TO UMASS-LOWELL INTHE HONORS PROGRAM FOR CIVILENGINEERING.HE IS A SNAPPY DRESSER.ANTOINETTE: AND FINALLY,CONGRATULATIONS TO MARIAH HARRISFROM STOUGHTON.SHE’S GRADUATING FROM CARDINALSPELLMAN HIGH AS A MEMBER OF THENATIONAL HONOR SOCIETY ANDCAPTAIN OF THE VARSITYBASKETBALL TEAM.MARIAH WAS RECRUITED BY CLARKUNIVERSITY TO PLAY FOR THEIRTEAM, AND STUDY PSYCHOLOGY.WE’LL KEEP SHARING AS MANYSHOUTOUTS AS WE CAN




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