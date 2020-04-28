Senior Shout Outs: Wesford Academy, Brockton, Cardinal Spellman

ANTOINETTE: WITH GRADUATIONCEREMONIES ON HOLD, WE WANTED TOGIVE SOME DESERVING SENIORS ASHOUT OUT.STARTING WITH JOE KLOSTERMANNFROM WESTFORD ACADEMY.JOE IS AN HONOR ROLL STUDENT,CAPTAIN OF THE VARSITY CREW TEAMAND AN EAGLE SCOUT.DOUG: A BIG CONGRATULATIONS TONATHAN VEIGA AS HE GRADUATESFROM BROCKTON HIGH.NATHAN PLAYED THE TRUMPET IN THEMARCHING AND ADVANCE CONCERTBAND.HE’S HEADED TO UMASS-LOWELL INTHE HONORS PROGRAM FOR CIVILENGINEERING.HE IS A SNAPPY DRESSER.ANTOINETTE: AND FINALLY,CONGRATULATIONS TO MARIAH HARRISFROM STOUGHTON.SHE’S GRADUATING FROM CARDINALSPELLMAN HIGH AS A MEMBER OF THENATIONAL HONOR SOCIETY ANDCAPTAIN OF THE VARSITYBASKETBALL TEAM.MARIAH WAS RECRUITED BY CLARKUNIVERSITY TO PLAY FOR THEIRTEAM, AND STUDY PSYCHOLOGY.WE’LL KEEP SHARING AS MANYSHOUTOUTS AS WE CAN