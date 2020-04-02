Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Gas prices have dropped, but in N.Y. state they're still pretty high

Gas prices have dropped, but in N.Y. state they're still pretty high

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:39s - Published
Gas prices have dropped, but in N.Y. state they're still pretty high

Gas prices have dropped, but in N.Y. state they're still pretty high

As people stay home to help stop the spread of the coronavirus, the price of gas has slowly started to drop.

But in New York State, that’s not saying much.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Gas prices have dropped, but in N.Y. state they're still pretty high

IF YOU'VE BEEN OUTDRIVING AROUND --YOU MAY NOTICE GASPRICES KEEPPLUNGING.

BUTPRICES IN THEBUFFALO REGIONREMAIN MUCH HIGHERTHAN OTHERS.TAKE A LOOK -- AT TWODOLLARS AND 23CENTS A GALLON...GAS IS ALMOST FIFTYCENTS MOREEXPENSIVE HERETHAN THE NATIONALAVERAGE.MANY OF YOU HAVEASKED US TO FINDOUT WHY.SO TONIGHT - -I-TEAMCHIEF INVESTIGATORCHARLIE SPECHT ISASKING FOR YOU.IF YOU HAVEN'T BEENSTAYING HOME TOHELP STOP THESPREAD OFCORONAVIRUS, YOUMAY HAVE NOTICEDTHE PRICE OF GASHAS SLOWLY STARTEDTO DROP.ELIZABETH CAREY/AAASPOKESWOMAN:THE OIL PRICES HAVE ADIRECT IMPACT ONWHAT WE PAY AT THEPUMP, SO WITH THESELOW OIL PRICES ANDTHIS LOW DEMAND FORGASOLINE RIGHT NOW,WE'RE JUST SEEINGGAS PRICES DROP.ACCORDING TO THETRIPLE-A, THEAVERAGE PRICE OF AGALLON OF GAS INTHE U-S IS$1.77...COMPARED TO$2.89 A YEAR AGO.IN NEW YORK STATE,IT'S $2.18 PERGALLON...COMPAREDTO $2.96 A YEAR AGO.AND IN BUFFALO, GASIS NOW $2.23 PERGALLON...COMPAREDTO $2.88 A YEAR AGO.ELIZABETH CAREY OFTHE TRIPLE-A OFWESTERN ANDCENTRAL NEW YORKSAYS OIL DEMANDFIRST STARTED TODROP IN CHINA...ANDSTAY-AT-HOMEORDERS FOR THECORONAVIRUS NOWHAVE PEOPLE STUCKAT HOME HERE.ELIZABETH CAREY/AAASPOKESWOMAN:GAS HAS BEEN COMINGDOWN FOR 9 STRAIGHTWEEKS SINCE THIS ALLBEGAN.BUT SOMEMOTORISTS WONDERWHY WE'RE NOTSEEING MORE OF ABREAK HERE INWESTERN NEW YORK.ONE 7 EYEWITNESSNEWS VIEWERWROTE, "THE GASSTATIONS WILL UPTHEIR PRICES THESECOND GAS GOES UPEVEN THOUGH THEGAS IN THE TANKSWAS PURCHASED AT ALOWER MARKETVALUE.

ARE WEPAYING OVER ADOLLAR IN TAXES INNYS OR ARE THEYGOUGING."ANOTHER SAID, "WHYIS GAS ON THERESERVATION 97CENTS..

ADD 46 CENTSTAXES....WHY R WENOT PAYING $1.43 AGAL ON REGULAR GASSTATIONS.

WE RGETTING RIPPEDOFF."ELIZABETH CAREY/AAASPOKESWOMAN:YOU HAVE TOCONSIDER THE NEWYORK STATE TAXES.THAT'S RIGHT...CAREYSAYS HIGHER GASPRICES ARE JUST AREALITY FORMOTORISTS LIVING INTHE EMPIRESTATE...NEW YORKERSPAY 65 CENTS IN TAXESFOR EVERY GALLONOF GAS THEY BUY.ELIZABETH CAREY/AAASPOKESWOMAN:OVER 45 CENTS OFTHAT IS NEW YORKSTATE TAXES.COMPARE THAT TOOHIO...THEY CHARGEABOUT HALF OF THATIN THEIR STATE TAXES.SO THEIR PRICES AREMUCH LOWER.TRIPLE-A SAYS NEWYORK IS ONE OF ONLY12 STATES WHERE THEAVERAGE GALLON OFGAS COSTS MORETHAN 2 DOLLARS...ANDBY THE TIME NEWYORKERS HEAD BACKTO WORK, PRICESWILL LIKELY STARTCREEPING BACK UP.ELIZABETH CAREY/AAASPOKESWOMAN:THEY START RAISING,YOU KNOW THAT WORKFROM HOME LIMIT,YEAH PRICES AREGOING TO GO UP,THERE'LL BE A HIGHERDEMAND, BUT IT'SHARD TO SAY HOWMUCH.CHARLIE SPECHT, 7EYEWITNESS NEWS



Recent related news from verified sources

Texas Oil Regulators Consider Production Cuts After Historic Oil Price Crash

The Texas oil and gas regulator, the Texas Railroad Commission, is meeting on Tuesday to hear...
OilPrice.com - Published


You Might Like


Tweets about this

WKBW

7 Eyewitness News RT @Charlie_Reports: New York is one of only 12 states where the average gallon of gas costs more than $2.00 right now. https://t.co/j2zEO4… 11 minutes ago

beachpainter

roni wilkins RT @barclerk: Just to mention if any of my twitter friends have oil boilers to run their heating system the heating oil prices have dropped… 13 minutes ago

Charlie_Reports

Charlie Specht New York is one of only 12 states where the average gallon of gas costs more than $2.00 right now. https://t.co/j2zEO4JHon @WKBW 23 minutes ago

Invested4Ryan

Ryan 📈🤑⛰ @investingwbrady Well shoot if the world was going to end, prices should have dropped more 😝 33 minutes ago

Trumpist2

Conservative Bill @ShyDeplorable I'm a rancher, and cattle prices have dropped. So, some of us may have to keep our calves till next… https://t.co/4JA8bIkPtw 1 hour ago

LumaBones

☕️ Toni @ drunken AC quarantine🍒🌸 My turnip prices are NAFF. My island economy feels like it's plummeting, first interest rates have dropped, now I… https://t.co/xY9HbADJBZ 2 hours ago

osoro_hilary

Jakom RT @_mpekethu_: Me after hearing that crude oil prices have dropped to $-36 so you actually get paid to accept your shipment https://t.co/I… 2 hours ago

Roshanravan

Farshid @ Rayan Gems Inc RAPAPORT... India’s polishing revenues will plummet to their lowest in a decade this year, as prices have dropped a… https://t.co/oscVmd2LVl 3 hours ago


Recent related videos from verified sources

How we could pay a high price for low oil prices [Video]

How we could pay a high price for low oil prices

Possible damage to industry needed for recovery

Credit: KGUN, Tucson, AZ     Duration: 02:14Published
State Investigating Hundreds Of Price Gouging Complaints, But Some High Prices At Stores Are Legal [Video]

State Investigating Hundreds Of Price Gouging Complaints, But Some High Prices At Stores Are Legal

The Illinois Attorney General's office has received more than 900 complaints about price gouging during the past couple weeks.

Credit: CBS 2 Chicago     Duration: 02:21Published