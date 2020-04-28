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Boise Parks and Rec extends dog off-leash season through May 31

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:53s - Published
Boise Parks and Rec extends dog off-leash season through May 31

Boise Parks and Rec extends dog off-leash season through May 31

With spring leagues postponed or canceled through May 31, Boise Parks and Recreation is again extending the seasonal dog off-leash program at two parks.

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Boise Parks and Rec extends dog off-leash season through May 31

GREAT FOR DOGLOVERS!MORE FREEDOM FORFIDO!THE BOISE CITYPARKS AND RECDEPARTMENT HASEXTENDED THE OFF-LEASH DOG SEASON... AGAIN ... BECAUSEONGOING COVID-19CONCERNSCANCELED ALL THESPRING LEAGUESPORTS GAMES THATARE NORMALLY HELDIN THE PARKS."ALL SPORTS WERECANCELED AT BOTHPARK LOCATIONS FORTHE ENTIRE SPRING.THATS WHERE WEDECIDED TO DOINCREMENTALEXTENSIONS OF THEOFF LEASH THROUGHMARCH, THROUGHAPRIL, AND NOWWE'RE LOOKING ATTHROUGH THE ENDOF MAY."ALL AREAS OF BOTHANN MORRISON PARKAND THE OPTIMISTYOUTH SPORTSCOMPLEX AREAVAILABLE FOR OFF-LEASH DOG USEFROM SUNRISE TOSUNSET.THE EXCEPTIONSARE -- THE BOISEGREENBELT ...PARKING LOTS ...ROADS ... ANDPLAYGROUNDS.FENCED DOG PARKSTHROUGHOUT BOISE... INCLUDING THETOGETHERTREASURE VALLEYDOG ISLAND ...REMAIN CLOSED.AND REMEMBER -- IFYOU LET YOUR DOGSRUN -- MAKE SUREYOU PICK UP AFTERTHEM.




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IdahoNews6

Idaho News 6 Ann Morrison Park and Optimist Youth Sports Complex will remain available for off-leash dog use from sunrise to sun… https://t.co/On2g5ETNmF 1 day ago

IdahoNews6

Idaho News 6 Boise Parks and Rec extends dog off-leash season through May 31 https://t.co/uAOkHSbUUr https://t.co/RvngTqvRDr 2 days ago

BryanKBOI

Bryan Levin Their humans probably home all day and now this? These truly are the dog days of spring. Boise Parks and Recreation… https://t.co/OE6S4oqRAw 2 days ago

CBS2Boise

CBS 2 News Boise Parks and Recreation extends seasonal dog off leash program at Ann Morrison Park https://t.co/YVmGQrQGrt https://t.co/wJwGUMaJey 2 days ago