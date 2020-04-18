Continued cooling for much of the central coast

THE AREA FROM EARLIERTODAY.
THE SANTA CRUZMOUNTAINS ANCOASTAL AREAS FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES ANDKING CITY AND THESANTA CLARA VALLINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYSATELLITE IMAGERSHOW WHERE THECLOUDS AND HIGH ANDLOW PRESSURE SYSTEMSARE AND IF ANY RAIN ISHAPPENING IN THE STATECURRENTLYHERE IS A LOOK AT STATETEMPERATURES.HERE IS A LOOK AT THE24 STATE TEMPERATURECHANGEHERE IS A LOOK AT THESTATE SATELLITEOVERVIEW.
YOU CAN SEEWHERE THE CLOUDS,RAIN AND SNOW ARE ONTHE MAP.FUTURECAST SHOWSWHEN THE CLOUDS ANDRAIN MAY ARRIVE IN THECOMING DAYS.
ALONGTHE WEST COAST ANDCALIFORNIA SUNSHINAND AREAS OF BAY FOGFOR THE NEXT FEW DAYSHERE IS A LOOK AT YOFORECAST FOR TONIGHTAND TOMORRINCLUDING HITEMPERATURES AND ANYRAIN CHANCESAVERAGE TEMPS AREEXPECTHERE IS A LOOK AEXPECTED HIGHTEMPERATURES ACROSSOUR ENTIRE REGIONINCLUDING THE SANFRANCISCO BAY AREA,THE SANTA CRUZMOUNTAINS ANDCOASTAL AREA FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES ANDKING CITY AND THESANTA CLARA VALLEYINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYCLEAR SKIES WITH AREASOF BAY FOG TONIGHTLOCAL TEMPS WILL BEMILD OVERNIGHTHERE IS A LOOK AT YOURKSBW 8 DAY FORECASTINCLUDING EXPECTEDHIGH TEMPERATURESFOR OUR COASTAL ANDINLAND AREAS, SKYCONDITIONS AND ANYRAIN CHANCES.NO RAIN AND AVERAGETEMPS OVER THE NEXFEW DAYSHERE IS YOUR KSBW