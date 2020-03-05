15-year-old girl killed by drunk driver

THE WOMAN CHARGED WITH KILLINGTHEIR 1━ YEA━OLD DAUGHTER ISRELEASED FROM JAIL AND PUT ONPRIVATE HOME DETENTION.
WMA━2NEWS ERIN MACPHERSON IS LIVEIN DUNDALK, WHERE THAT TEENWAS KILLED IN A CRASH THISPAST WINTER.
ERIN, YOU FOUNDOUT THIS CHANGE IS RELATED TOTHE CORONAVIRUS OUTBREAK?I TALKED WITH THE BALTIMORECOUNTY STATE ATTORNEY.
HE SAYSTHE VIRUS DID PLAY A ROLE INTHE JUDGE'S DECISION TO MOVEHER━ SOMETHING TRINITYBROOKS PARENTS DON'T THINK ISRIGHT.
THIS IS WHERE TRINITYWAS KILLED.
SHE WAS WALKINGHERE ON THE SIDEWALK━ JUSTTWO BLOCKS FROM HER HOME WHENSHE WAS HIT BY A CAR AND DIED.THE DRIVER WAS 3━YEA━OLDJENNIFER JONES.
SHE TOLDPOLICE SHE WAS DRINKINGHEAVILY UP UNTIL FIVE MINUTESBEFORE THE CRASH.
SHE ALSOTOLD THEM SHE WAS A RECOVERINGHEROIN ADDICT.
POLICE FOUNDHEROIN, PILLS AND 94 LIQUORBOTTLES IN HER CAR.
JONES HASBEEN AT THE BALTIMORE COUNTYDETENTION CENTER UNTIL OWEEK AGO━ WHEN A JUDGORDERED HER TO BE ON PRIVATEHOME DETENTION.
TRINITY'SPARENT'S THINK SHE SHOUSTILL BE IN JAIL.
I only wanther to repent to feel what wefeel.
She isnwhat we feel 100% because shehas her children.
I donanything to happen to her orher children.
I just want herto repent.
I want her to passthe information on.
I dwant this to happen again.THEY CREATED A PETITION TOMAKE SURE JONES PAYS FOR WHATHAPPENED━ AND TO PUSH FORSTRICTER PENALTIES FOR DRIVINGUNDER THE INFLUENCE━DRINKING OR DRUGS.
THEY WANTTO EVENTUALLY CREATE"TRINITY'S LAW." IF YOU WATO HELP THEM━ ALL THESE NEEDIS YOUR SIGNATURE.
WE HAVE ALINK TO THEIR PETITION ON OURWEBSITE━ WMA━2 NEWS DOT COM.LIVE IN DUNDALK ERINMACPHERSON WMAR 2 NEWS.ONE OF