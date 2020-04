Henkin RT @bhaleraosarang: Happy Birthday, Rohit Sharma. The Hitman turns 33 & on his birthday here’s something special. I’ll be posting 33 inte… 52 seconds ago

PlanetKKR Rohit Sharma turns 33: Hitman slams first-ever IPL ton vs KKR in 2012; watch video - Republic World - Republic Worl… https://t.co/X7YNlLzwha 3 minutes ago

Sify.com Hitman turns 33! 33 Best Quotes on #RohitSharma https://t.co/xeubcA68qf 10 minutes ago

Sports News Quest One of India's finest batsmen, the man with 5 centuries in a single World Cup, 5 IPL Titles, and numerous other rec… https://t.co/ldqaMDPbtv 2 hours ago