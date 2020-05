Colecta de artículos de protección personal Video Credit: KHSL - Published 11 hours ago Colecta de artículos de protección personal La organización Latino Outreach del Condado de Tehama y el club Active 20-30 organizaron una colecta de artículos de protección personal para ser donados a hospitales y agencias de policía. 0

shares ShareTweetSavePostSend Colecta de artículos de protección personal La organizacón latino outreach del condado de tehama y el club active 20-30 tuvo una colecta estilo drive through en red bluff esta mañana de equipo de proteccón personal. La agencia planea limpiar y esterilizar todo lo que fue donado y entregarlo al departamento del alguacil aí como a hospitales locales y profesionales édicos. Estan aceptando donaciones de áscaras, guantes, batas édicas, caretas, respiradores, desinfectante de manos, toallas desinfectantes y aerosoles que esén nuevos o usados. Tendran otras dos colectas planeadas para mañana y el 7 de mayo de 9 de la mañana a las 11 en el salco better energy en antelope boulevard.





