Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Scott Dorval's Idaho News 6 Forecast - Thursday 4/40/20

Scott Dorval's Idaho News 6 Forecast - Thursday 4/40/20

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 04:10s - Published
Scott Dorval's Idaho News 6 Forecast - Thursday 4/40/20
Spectacular Spring Weather Returns
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Scott Dorval's Idaho News 6 Forecast - Thursday 4/40/20

"AND NOW, THEWEATHER EXPERTMETEOROLOGISTSCOTT DORVAL WITHYOUR PRECISIONFORECAST"HERE IS A LOOK ATTHE WEATHER WEARE EXPERIENCINGIN THE VALLEY...ACROSS THE STATEAND AROUND THENORTHWEST.THE SATELLITEPICTURE SHOWSHOW THE CLOUDSAND STORMS AREMOVING ACROSS THEREGION.THIS IS MY ON YOURSIDE FORECAST FORTOMORROW FOR FORMUCH OF SOUTHERNAND CENTRAL IDAHOSHOWING THE SKYCONDITION I EXPECTAS WELL AS THE HIGHAND LOWTEMPERATURES.MY EXTENDEDFORECAST SHOWSTHOSE SAME SKYAND TEMPERATURECONDITIONS FOR THENEXT WEEK.LET'S TAKE A LOOKAT THE YMCMECHANICALWEATHER PICTUREOF THE DAY.IF YOU HAVE APHOTO YOU WOULDLIKE TO SEND TO USPLEASE SUBMIT IT TOMY FACEBOOK PAGEAT CHIEFMETEOROLOGISTSCOTT DORVAL.




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Scott Dorval's Idaho News 6 Forecast - Friday 5/1/20 [Video]

Scott Dorval's Idaho News 6 Forecast - Friday 5/1/20

Warming on Saturday

Credit: Idaho On Your Side     Duration: 04:24Published
Scott Dorval's Idaho News 6 Forecast - Tuesday 4/28/20 [Video]

Scott Dorval's Idaho News 6 Forecast - Tuesday 4/28/20

Spectacular Spring Weather Turns Summery

Credit: Idaho On Your Side     Duration: 05:21Published