Nuevo sitio de pruebas rápidas en Chico

shares ShareTweetSavePostSend Nuevo sitio de pruebas rápidas en Chico Pronto se abriá un nuevo sitio de pruebas estilo drive through en chico a partir del lunes, la cínica immediate care ofreceá pruebas rapidas de coronavirus desde su veículos en la escuela chico junior high. Simplemente pinchan su dedo para obtener una muestra de sangre. El director de immediate care, el doctor bradley smith, dijo que probaron el nuevo sistema hoy y realizaron pruebas en 20 trabajadores de la salud y poliías. Las pruebas se ofreceán a cualquiera que quiera una, incluso si no tiene íntomas. Para hacerse la prueba necesita su identificacón y tarjeta de seguro. Si nunca lo han visto, debeá registrarse previamente. Las pruebas cuestan alrededor de 100 ólares, pero immediate care dice que esán trabajando con la mayoía de las compaías de seguros. Si su resultado es positivo y tiene un riesgo mayor, seá evaluado ás a fondo. El sitio de pruebas en chico junior high estaá abierto de lunes a ábado de 1 pm a 5pm ##





