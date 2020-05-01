Warming up to the weekend

TRUCK -- I DON'T KNOW HOW SEMIDRIVERS DO THAT.WINDS OF 45-50.TODAY'S PEAK WIND GUSTS INMILWAUKEE, 70 MILES PER HOUR, A40 MILE AN HOUR GUST IN RACINEAND 42 IN FOND DU LAC.THAT WIND HAS DIED DOWN.CURRENTLY AT 3 MILES PER HOUR INMILWAUKEE, CURRENTLY INCEDARBURG WHERE THE WIND IS CALMUNDER A CLEAR SKY.COMPLETELY DIFFERENT FROM THISTIME LAST NIGHT WHEN IT WASPOURING RAIN, 40 PLUS MILE ANHOUR WINDS AND TEMPERATURES INTHE 40S.THE RAIN TOTALS, KENOSHA AT 4AND A HALF, FRANKLIN, CALEDONIA,UNDER 3 INCHES OF RAIN, RACINEDID HAVE 3 INCHES OF RAIN ANDMILWAUKEE OVER 2 INCHES MUCH WEWENT INTO THE STORM SYSTEM ACOUPLE DAYS OG.2 INCHES BELOW NORMAL FORRAINFALL FOR THE ENTIRE MONTHAND FINISHED ABOVE NORMAL.THE HEAVY RAIN FROM LAST NIGHT.RIGHT ALONG THE LAKE FRONT ASEXPECTED.TOWARDS WAUKESHA AND YOU GETABOUT A HALF INCH AN TOWARDSOCONOMOWOC.BARELY ANYTHING.THERE GOES THE LOW PRESSURESYSTEM.NORTHEASTERN OHIO, AND SOUTHERNPORTIONS OF -- MINNESOTA --MICHIGAN.THAT IS MINNESOTA.[LAUGHING]