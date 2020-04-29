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Claire's Forecast 5-1

Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 02:49s - Published
Claire's Forecast 5-1
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Claire's Forecast 5-1

SUNSHINE AND TEMPERATURES BACKINTO THE 60S TODAY WITHTEMPERATURESNEAR 70 DEGREES THIS WEEKEND.

AFEW MORE CLOUDS EXPECTEDSATURDAY AND SUNDAY.HOUR-BY-HOUR FORECAST SHOWSRAINING MOCING OUT OF THE STATETHISMORNING.

CLEARING SKIES WILLLEAD TO PLENTIFUL SUNSHINE THISAFTERNOON.

ITWILL BE A NICE DAY OUT WITHTEMPERATURES BACK IN THE MID 60SWHICH IS AVERAGE FOREARLY MAY.

CLOUDS WILL BEINCREASING TONIGHT WITH A SYSTEMMOVING IN FROM THEWEST, BUT WE WILL STAY DRY ANDMILD.

SATURDAY WILL ALSO BE DRY,ALTHOUGH, ASTRAY SHOWER SOUTH OF MICHIGANWILL BE POSSIBLE.

ALL WE SHOULDSEE FROM THATSYSTEM WILL BE CLOUDS.

MORESUNSHIEN RETURNS SUNDAY.

IT WILLALSO BEWARM THIS WEEKEND WITH HIGHS INTHE UPPER 60S TO POTENTIALLY LOW70S.TODAY MOSTLY SUNNY.

HIGHS IN THEMID 60S.

TONIGHT INCREASINGCLOUDS.

LOWS IN THELOW 50S.

THE 7-DAY FORECAST HASWARM START TO THE MONTH OF MAY.PARTLY CLOUDYTHIS WEEKEND WITH TEMPERATURESIN THE UPPER 60S TO LOW 70S!COOLING SOME MONDAYWITH HIGHS IN THE UPPER 50S BUTIT STAYS DRY AND WILL BE SUNNY.MOSTLY CLOUDYTUESDAY WITH HIGHS STUCK IN THE50S.

RAIN LATE WEDNESDAY WITHHIGHS IN THE MID 50S.THURSDAYNWE DRY OUT AGAINWITHNPARTLY.

LOUDY SKIES ANDTEMPERATURES IN THEUPPER 50S.EVERY FRIDAY WE HERE AT FOX 47ARE WORKING TO BRING AWARENESS




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Tweets about this

mente_mayor

Mayor Mente @MarinaHyde @davidallengreen "Next: billionaires are bastards, right after Claire with the weather forecast". 7 hours ago

Claire_M

Claire 'Stay Home' Millington @meddiss Tomorrow has some shy sun peeking round cloud icons in the forecast. I have gardening planned so I hope it's not too shy. 16 hours ago

Amalekite1

Imaginary 🏂 Fiend 🏌🏾‍♂️ @uk_sf_writer @Fox_Claire @spectator I forecast a glut of herring during 2021. 2 days ago

Ms_Claire_G

🌺 Claire 💕 @jaylboh Booze yeah but rain forecast for the next 5896 days 😂 2 days ago

CCus19

King @EarlofLeuven @Claire_McGing Not cowardly no, SF had a disastrous local election the election previous, nobody fore… https://t.co/RqaBYlFOvK 5 days ago

Bellweather666

Heather McAllister @clairevhill I waited 30 minutes, Claire, then was able to take a nice walk in sunshine which is now fast disappear… https://t.co/b71GsdhMgR 6 days ago


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