Sunny, Mild and Breezy
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Video Credit: KSBW - Duration: 02:07s - Published
KSBW Meteorologist Art Jarrett has your KSBW Weather.
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Sunny, Mild and Breezy
HERE'S A LOOK AT ONEOF OUR LOCAL AREAS ASYOU BEGIN YOUR DAYTHIS EARLY MORNINGSEE LOCAL TEMPS FROMTHE COAST UP TO LOCALMOUNTAINS AND OVERTO OUR INLAND VALLEYS.LET'S SEE WHICH LOCALCOMMUNITIES HAVE FOGTHIS MORNING.THE PACIFIC SATELLITESHOWS WHAT'S IN THESKY OVER US, THENWHAT IS OUT OVER THEOCEAN THAT MAY IMPACTOUR WEATHER IN THEDAYS AHEAD.TIMING OUT POTENTIALWEATHER CONDITIONSFOR CALIFORNIA ANDESPECIALLY THE CENTRALCOAST.HERE'S A LOOK AT THISAFTERNOON'S HIGHTEMPERATURES ACROSSCALIFORNIA-FROM THECOASTAL AREASPOINTING OUTVARIATIONS FROMINLAND INTERIORLOCATIONS.
EXTREMENORTHERN CALIFORNIASOUTHERNCALIFORNIAAND LET'SNOT FORGET THE HIGHSIERRA AND FOOTHILLS.FROM COASTALCOMMUNITIES OVER TOSALINAS YOURTEMPERATURE RANGE,SKY CONDITIONS ANDWINDS.FROM LOCAL MOUNTAINCOMMUNITIES DOWN TOOUR LOCAL VALLEYSHIGH, YOUR INLAND HIGHTEMPERATURE RANGE.ALSO, SKY CONDITIONSAND WINDSHERE'S A LOOK ATREGIONAL AND YOURLOCAL HIGHTEMPERATURES FOR THISAFTERNOON.TONIGHT'S WEATHERCONDITIONS.
INCLUDINGPOTENTIAL OVERNIGHTCHANGES AND YOURMORNING TEMPS FOR THEFOLLOWING DAY.COASTAL HIGH TEMPSAND SKY CONDITIONSOVER THE NEXT EIGHTDAYSINLAND HIGHTEMPERATURES AND SKYCONDITIONS OVER THENEXT 8 DAYS.###